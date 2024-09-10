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Дмитрий Григоренко: не надо бояться технологий - РИА Новости, 10.09.2024
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10:00 10.09.2024 (обновлено: 11:52 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/grigorenko-1971747712.html
Дмитрий Григоренко: не надо бояться технологий
Дмитрий Григоренко: не надо бояться технологий - РИА Новости, 10.09.2024
Дмитрий Григоренко: не надо бояться технологий
Дмитрий Григоренко меньше полугода назад возглавил цифровой блок в правительстве России, но уже готов довериться искусственному интеллекту. В блиц-интервью РИА... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:00
2024-09-10T11:52
интервью
технологии
дмитрий григоренко
россия
дальний восток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
госуслуги
искусственный интеллект (ии)
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Дмитрий Григоренко меньше полугода назад возглавил цифровой блок в правительстве России, но уже готов довериться искусственному интеллекту. В блиц-интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме он рассказал, как собирается менять жизнь россиян с помощью "Госуслуг", сравнил технологии с лекарством и молотком, объяснил, почему не стоит бояться цифровизации и привыкнем ли мы к роботам, как к фастфуду. Беседовали Арина Ткаченко и Эльвира Муравицкая. — Вы впервые на форуме, какие ощущения?— Мне нравится на Дальнем Востоке, потому что день становится длиннее. Вот все время говорят, что не хватает часов внутри суток, — пожалуйста, приезжайте на Дальний Восток. С запада прилетаешь, спать не хочется — день удлиняется.— Расскажите об итогах ВЭФ. Что успели?— Мы обсудили два больших вопроса. Первое — структура нового нацпроекта "Экономика данных", было достаточно живое и горячее обсуждение. Были и предложения, и критика, и пожелания.Вторая тема связана с государственными услугами — все, что касается цифровизации государства, делается прежде всего для наших граждан: чтобы они почувствовали другое качество услуг и решения вопросов.— Что это значит?— Мы обсуждали новый подход к созданию цифровых сервисов для решения жизненных ситуаций россиян. То есть не через отдельную услугу, а через кейс или набор услуг, который формирует жизненную ситуацию, решение которой можно получить на портале "Госуслуг" через три клика.В среднем одна жизненная ситуация — это 20 услуг. У нас сейчас в цифровом виде на портале выведено почти полторы тысячи услуг, 110 миллионов человек пользуются порталом.Причем этих пользователей никто не заставлял регистрироваться на "Госуслугах". Чтобы пользоваться порталом, нужно пройти определенную аутентификацию, получить пароль, совершить какие-то действия самостоятельно — и люди эти действия сделали. Значит, что-то там уже есть такое, что является удобным, комфортным и понятным. И все эти услуги, конечно, нужно переводить в жизненные ситуации, делать их проактивными, удобными. Этим мы сейчас все и занимаемся.— Что такое для вас цифровизация?— Цифровизация является очень серьезным инструментом, который позволяет учитывать вариативность мнений и достигать результата более быстро, качественно и удобно. Сегодня она является настолько естественной частью нашей жизни, что мы уже перестаем ее замечать. То есть она везде, она уже превратилась в инструмент, с помощью которого мы достигаем каких-то целей — от повышения эффективности мероприятия до запуска электростанции или документооборота.— Не боитесь, что цифровизация станет опасной для человечества?— Молоток может быть опасен, но с другой стороны, без молотка гвоздь не забить. Я вижу цифровизацию в большей степени инструментом достижения цели. Микроскопом тоже можно гвозди забивать, как говорится. Здесь все нуждается в балансе. И почему в определенный момент на первый план вышел вопрос, связанный с регулированием цифровых вопросов? Потому что регулирование — это правила, которые государство устанавливает для того, чтобы держать этот баланс и не свалиться в зону, когда цифровизация действительно становится опасной.— А вы сами доверяете искусственному интеллекту и беспилотным технологиям?— Смотря в какой части.— Сядете в беспилотное такси, которое сейчас тестирует "Яндекс"?— Сяду. Почему я должен бояться? Вы сядете за руль электромобиля? А в самолет сядете? Это эволюционный вопрос, вопрос нашего внутреннего состояния и отношения к каким-то вещам. Эти страхи в большей степени внутренние, чем внешние. Я доверяю технологиям.Если это грамотно собранная технология, протестированная, проверенная — это как лекарство. Когда лекарство придумывают, говорят: "Это лекарство". Но его нельзя пустить в производство, пока не пройдешь все стадии испытаний.Точно так же должно быть и с технологиями, которые влияют на нашу жизнь: появляется технология, потом она тестируется, и только тогда она становится безопасной во всех смыслах этого слова. Тогда, конечно, она должна внедряться, использоваться. Мы должны, не задумываясь, садиться в беспилотное такси и не думать о том, насколько это опасно. Что это не опаснее, чем обычный автомобиль с живым человеком за рулем. Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии?— Искусственный интеллект сегодня — уже привычная часть жизни: люди используют его в учебе, работе, даже как няню. Не думаете, что мозг разленится и мы привыкнем к такому "фастфуду" во всех сферах жизни?— Привыкнем. Мы сейчас привыкли к порталу "Госуслуг", к нажатию в три клика на мобильном телефоне привыкли, к интернету привыкли. Привыкли к тому, что не покупаем книги или газеты. Поэтому и здесь привыкнем. Вопрос, где та грань, когда нужно остановиться в развитии использования искусственного интеллекта. В эту сторону нужно думать и искать консенсус в обществе, где нам поставить паузу.
https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179868.html
https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html
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дальний восток
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РИА Новости
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интервью, технологии, дмитрий григоренко, россия, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , госуслуги, искусственный интеллект (ии)
Интервью, Технологии, Дмитрий Григоренко, Россия, Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Госуслуги, Искусственный интеллект (ИИ)

Дмитрий Григоренко: не надо бояться технологий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко
Заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко
Читать ria.ru в
Дмитрий Григоренко меньше полугода назад возглавил цифровой блок в правительстве России, но уже готов довериться искусственному интеллекту. В блиц-интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме он рассказал, как собирается менять жизнь россиян с помощью "Госуслуг", сравнил технологии с лекарством и молотком, объяснил, почему не стоит бояться цифровизации и привыкнем ли мы к роботам, как к фастфуду. Беседовали Арина Ткаченко и Эльвира Муравицкая.
— Вы впервые на форуме, какие ощущения?
— Мне нравится на Дальнем Востоке, потому что день становится длиннее. Вот все время говорят, что не хватает часов внутри суток, — пожалуйста, приезжайте на Дальний Восток. С запада прилетаешь, спать не хочется — день удлиняется.
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— Расскажите об итогах ВЭФ. Что успели?
— Мы обсудили два больших вопроса. Первое — структура нового нацпроекта "Экономика данных", было достаточно живое и горячее обсуждение. Были и предложения, и критика, и пожелания.
Вторая тема связана с государственными услугами — все, что касается цифровизации государства, делается прежде всего для наших граждан: чтобы они почувствовали другое качество услуг и решения вопросов.
— Что это значит?
— Мы обсуждали новый подход к созданию цифровых сервисов для решения жизненных ситуаций россиян. То есть не через отдельную услугу, а через кейс или набор услуг, который формирует жизненную ситуацию, решение которой можно получить на портале "Госуслуг" через три клика.
В среднем одна жизненная ситуация — это 20 услуг. У нас сейчас в цифровом виде на портале выведено почти полторы тысячи услуг, 110 миллионов человек пользуются порталом.
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Причем этих пользователей никто не заставлял регистрироваться на "Госуслугах". Чтобы пользоваться порталом, нужно пройти определенную аутентификацию, получить пароль, совершить какие-то действия самостоятельно — и люди эти действия сделали. Значит, что-то там уже есть такое, что является удобным, комфортным и понятным. И все эти услуги, конечно, нужно переводить в жизненные ситуации, делать их проактивными, удобными. Этим мы сейчас все и занимаемся.
— Что такое для вас цифровизация?
— Цифровизация является очень серьезным инструментом, который позволяет учитывать вариативность мнений и достигать результата более быстро, качественно и удобно. Сегодня она является настолько естественной частью нашей жизни, что мы уже перестаем ее замечать. То есть она везде, она уже превратилась в инструмент, с помощью которого мы достигаем каких-то целей — от повышения эффективности мероприятия до запуска электростанции или документооборота.
— Не боитесь, что цифровизация станет опасной для человечества?
— Молоток может быть опасен, но с другой стороны, без молотка гвоздь не забить. Я вижу цифровизацию в большей степени инструментом достижения цели. Микроскопом тоже можно гвозди забивать, как говорится. Здесь все нуждается в балансе. И почему в определенный момент на первый план вышел вопрос, связанный с регулированием цифровых вопросов? Потому что регулирование — это правила, которые государство устанавливает для того, чтобы держать этот баланс и не свалиться в зону, когда цифровизация действительно становится опасной.
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— А вы сами доверяете искусственному интеллекту и беспилотным технологиям?
— Смотря в какой части.
— Сядете в беспилотное такси, которое сейчас тестирует "Яндекс"?
— Сяду. Почему я должен бояться? Вы сядете за руль электромобиля? А в самолет сядете? Это эволюционный вопрос, вопрос нашего внутреннего состояния и отношения к каким-то вещам. Эти страхи в большей степени внутренние, чем внешние. Я доверяю технологиям.
Если это грамотно собранная технология, протестированная, проверенная — это как лекарство. Когда лекарство придумывают, говорят: "Это лекарство". Но его нельзя пустить в производство, пока не пройдешь все стадии испытаний.
Точно так же должно быть и с технологиями, которые влияют на нашу жизнь: появляется технология, потом она тестируется, и только тогда она становится безопасной во всех смыслах этого слова. Тогда, конечно, она должна внедряться, использоваться. Мы должны, не задумываясь, садиться в беспилотное такси и не думать о том, насколько это опасно. Что это не опаснее, чем обычный автомобиль с живым человеком за рулем. Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии?
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— Искусственный интеллект сегодня — уже привычная часть жизни: люди используют его в учебе, работе, даже как няню. Не думаете, что мозг разленится и мы привыкнем к такому "фастфуду" во всех сферах жизни?
— Привыкнем. Мы сейчас привыкли к порталу "Госуслуг", к нажатию в три клика на мобильном телефоне привыкли, к интернету привыкли. Привыкли к тому, что не покупаем книги или газеты. Поэтому и здесь привыкнем. Вопрос, где та грань, когда нужно остановиться в развитии использования искусственного интеллекта. В эту сторону нужно думать и искать консенсус в обществе, где нам поставить паузу.
 
ИнтервьюТехнологииДмитрий ГригоренкоРоссияДальний ВостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ГосуслугиИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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