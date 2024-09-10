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В будущем назреет дискуссия о необходимости наличных денег, считает эксперт
В будущем назреет дискуссия о необходимости наличных денег, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2024
В будущем назреет дискуссия о необходимости наличных денег, считает эксперт
Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии -... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:56
2024-09-10T16:56
2024-09-10T17:04
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии - директор Научно-исследовательского института "Гознака" Георгий Корнилов. "Если мы говорим про сценарий до 2025 года, то говорим о стабилизации доли наличных платежей. Второе – система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, и мы должны привыкнуть, что мы будем говорить об оптимизации расходов на наличное денежное обращение. Наличные деньги в связи со снижением объема платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей. Будет продолжаться тестирование и пилотирование новых платежных инструментов", - сказал он в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024". "И, наконец, в 2030 году будет поставлен вопрос о поддержании инфраструктуры наличного денежного обращения. Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение. Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере", отметил Корнилов. Он указал, что на текущий момент соотношение безналичных и наличных платежей составляет в РФ порядка 90% и 10%.
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экономика, россия, гознак, общество
Экономика, Россия, Гознак, Общество
В будущем назреет дискуссия о необходимости наличных денег, считает эксперт
Директор НИИ "Гознака": дискуссия о необходимости наличных назреет к 2030 году
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии - директор Научно-исследовательского института "Гознака" Георгий Корнилов.
"Если мы говорим про сценарий до 2025 года, то говорим о стабилизации доли наличных платежей. Второе – система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, и мы должны привыкнуть, что мы будем говорить об оптимизации расходов на наличное денежное обращение. Наличные деньги в связи со снижением объема платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей. Будет продолжаться тестирование и пилотирование новых платежных инструментов", - сказал он в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024".
"И, наконец, в 2030 году будет поставлен вопрос о поддержании инфраструктуры наличного денежного обращения. Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение. Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере", отметил Корнилов.
Он указал, что на текущий момент соотношение безналичных и наличных платежей составляет в РФ
порядка 90% и 10%.