https://ria.ru/20240910/evrosoyuz-1971768971.html

Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу

Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024

Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу

Если бы Россию в 1990-х приняли в Евросоюз, то сегодня она утратила бы суверенитет, а её ресурсы растащили бы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:38

2024-09-10T10:38

2024-09-10T10:38

россия

сергей шойгу

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если бы Россию в 1990-х приняли в Евросоюз, то сегодня она утратила бы суверенитет, а её ресурсы растащили бы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24". "Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то, я вас уверяю, это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

россия

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Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, евросоюз, в мире