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Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
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10:38 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/evrosoyuz-1971768971.html
Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу
Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу
Если бы Россию в 1990-х приняли в Евросоюз, то сегодня она утратила бы суверенитет, а её ресурсы растащили бы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:38
2024-09-10T10:38
россия
сергей шойгу
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если бы Россию в 1990-х приняли в Евросоюз, то сегодня она утратила бы суверенитет, а её ресурсы растащили бы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24". "Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то, я вас уверяю, это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены", - сказал Шойгу.
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россия, сергей шойгу, евросоюз, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Евросоюз, В мире
Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, ее ресурсы растащили бы, заявил Шойгу

Шойгу: если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, то она бы утратила свой суверенитет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если бы Россию в 1990-х приняли в Евросоюз, то сегодня она утратила бы суверенитет, а её ресурсы растащили бы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то, я вас уверяю, это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены", - сказал Шойгу.
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