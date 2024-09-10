https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html
Для Европы нашли рецепт спасения
Для Европы нашли рецепт спасения - РИА Новости, 10.09.2024
Для Европы нашли рецепт спасения
Если в Европе и остались настоящие политические тяжеловесы, то Марио Драги, несомненно, один из них — если вообще не единственный: 77-летний итальянец известен... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:05
цены на нефть
европа
китай
сша
урсула фон дер ляйен
марио драги
евросоюз
европейский центральный банк
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Если в Европе и остались настоящие политические тяжеловесы, то Марио Драги, несомненно, один из них — если вообще не единственный: 77-летний итальянец известен не тем, что был премьером в своей стране, а тем, что практически все прошлое десятилетие возглавлял Европейский центральный банк. Отсюда и его общеевропейский авторитет — если он что-то говорит, к этому стоит отнестись максимально серьезно.И вот сейчас он говорит о том, что Евросоюз может прекратить свое существование, — и даже не говорит, а пишет в своем 400-страничном докладе о конкурентоспособности ЕС. Доклад подготовлен по заказу Еврокомиссии, которая как раз на днях должна быть сформирована новой-старой председательшей Урсулой фон дер Ляйен. Но доклад Драги обращен не только к новым еврокомиссарам — он в принципе оценивает шансы Европы на сохранение в качестве единого целого.Драги пессимистично оценивает нынешнее положение ЕС, причем по самым разным параметрам.Энергетический кризис не преодолен — отказ от русских ресурсов, конкуренция с Китаем и снижение интереса со стороны США привели к потере экономических преимуществ ЕС. Европа не может быть конкурентоспособной, когда платит за энергоносители в четыре раза больше, чем конкуренты, цены на электроэнергию — в два-три раза, а на природный газ — в четыре-пять раз выше, чем в Штатах. При этом взят курс на декарбонизацию, который еще больше затормозит экономическое развитие Старого Света.Европа зависима от внешнего мира, импортируя 40 процентов сырья и передовых технологий, причем "половина этого импорта поступает из стран, с которыми она не имеет стратегических связей" (то есть поставки нестабильны), — и эту зависимость не получится преодолеть в среднесрочной перспективе.Еще больше зависимость ЕС в сфере обороны и безопасности — почти четыре пятых закупок в области обороны приходятся на поставщиков из стран, не входящих в Евросоюз (две трети — на США). При этом Европа не готова многократно наращивать инвестиции в оборону, а Вашингтон больше не может выступать "зонтиком безопасности" для нее, так как все больше концентрируется на Тихоокеанском регионе и конкуренции с Китаем.Добавляет проблем и демографический кризис: к 2040 году рабочая сила будет сокращаться почти на два миллиона работников в год.При этом глобализация, автором которой и является Европа — и за счет которой она и стала центром мира, заканчивается. Драги пишет, что "эпоха открытой мировой торговли, управляемой многосторонними институтами, похоже, подходит к концу". Но без глобализации и в условиях неконкурентоспособности Европы где брать деньги, то есть инвестиции? А без них Европа еще сильнее отстанет от США и Китая, прогнозирует Драги.Сколько нужно для спасения провала? Драги говорит о 750-800 миллиардах евро, то есть 4,4-4,7 процента ВВП ЕС, причем это должны быть преимущественно государственные инвестиции: "Частный сектор едва ли сможет профинансировать львиную долю таких инвестиций без поддержки государственного сектора".Это огромные суммы, но без них не будет реформ, а без серьезнейших реформ ЕС ждет медленная агония, уверен Драги: "Никогда в прошлом масштабы наших стран не казались такими маленькими по сравнению с масштабом проблем. Никогда еще причины для единого ответа не были столь убедительными, и в нашем единстве мы найдем силы для проведения реформ".Не проводить реформы нельзя — без реформ ЕС не ускорит экономический рост, и ему придется сократить некоторые, если не все, свои амбиции: "Мы достигли той точки, в которой, если не начать действовать, нам придется пойти на уступки либо в сфере социальной политики, либо в защите окружающей среды, либо в сфере свободы... Если Европа перестанет предоставлять основные ценности и гарантии населению, она потеряет смысл своего существования".Что же получается? Европа в кризисе — она проигрывает конкуренцию Китаю и США. Чтобы вернуть утраченные позиции, ей нужны огромные инвестиции, которые сделают ее "великой снова", то есть восстановят лидерство в технологиях, экспорте и позволят сохранить уровень жизни и ценности. Если этого не сделать, Европа потеряет стимул к интеграции и развалится.Все правильно. Вот только есть ли у Европы шансы на прорывные реформы? В условиях конкуренции не только с США, но и с Китаем, от которого те же Штаты настоятельно рекомендуют европейцам "уменьшить зависимость", то есть не пускать китайские инвестиции. Американских денег в Европе не будет — Штатам самим нужно поднимать свою экономику и инфраструктуру. С Россией европейцы находятся в состоянии экономической войны и геополитического конфликта из-за Украины — и обсуждают вероятность его перерастания в полномасштабную войну. С исламским миром отношения более чем двусмысленные — как из-за Израиля, так и из-за миграции мусульман в Европу. Внутренние противоречия в самом Евросоюзе при этом активно используются всеми внешними игроками, но самое главное, что в своей внешней политике и торговле ЕС стал заложником игры англосаксонского старшего брата. И не только не показывает воли к изменению этой ситуации, но и сам уже начинает верить в то, что самоубийственная политика якобы отвечает его интересам — наиболее ярким подтверждением этому служит украинская ситуация.Раньше европейцы понимали, что для успешной интеграции и достижения стратегической автономии — говоря проще, независимости от атлантического контроля — им необходимы хорошие экономические связи и мирное сосуществование с Россией. Теперь они — точнее их лидеры — делают вид, что для Европы важнее всего защитить от России Украину, то есть не допустить восстановления русского единства. ЕС упорно твердит о намерении принять Украину в свои ряды — делает ставку на "дранг нах остен", расширение и продвижение на восток, причем за счет Русского мира. То есть программирует не только тотальный разрыв с Россией, но и конфронтацию с нами в долгосрочной перспективе.Но конфронтация со своим важнейшим соседом (причем Россия ведь тоже частично находится в Европе) абсолютно несовместима с возвращением ЕС конкурентоспособности, то есть, получается, с самим выживанием Евросоюза. Но об этом в докладе Драги нет ни одного слова.
https://ria.ru/20240909/evrosoyuz-1971574345.html
https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
https://ria.ru/20240909/mask-1971675666.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
цены на нефть, европа, китай, сша, урсула фон дер ляйен, марио драги, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия, аналитика
Цены на нефть, Европа, Китай, США, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, Евросоюз, Европейский центральный банк, Еврокомиссия, Аналитика
Если в Европе и остались настоящие политические тяжеловесы, то Марио Драги, несомненно, один из них — если вообще не единственный: 77-летний итальянец известен не тем, что был премьером в своей стране, а тем, что практически все прошлое десятилетие возглавлял Европейский центральный банк. Отсюда и его общеевропейский авторитет — если он что-то говорит, к этому стоит отнестись максимально серьезно.
И вот сейчас он говорит о том, что Евросоюз может прекратить свое существование, — и даже не говорит, а пишет в своем 400-страничном докладе о конкурентоспособности ЕС
. Доклад подготовлен по заказу Еврокомиссии
, которая как раз на днях должна быть сформирована новой-старой председательшей Урсулой фон дер Ляйен
. Но доклад Драги обращен не только к новым еврокомиссарам — он в принципе оценивает шансы Европы на сохранение в качестве единого целого.
Драги пессимистично оценивает нынешнее положение ЕС, причем по самым разным параметрам.
Энергетический кризис не преодолен — отказ от русских ресурсов, конкуренция с Китаем
и снижение интереса со стороны США
привели к потере экономических преимуществ ЕС. Европа не может быть конкурентоспособной, когда платит за энергоносители в четыре раза больше, чем конкуренты, цены на электроэнергию — в два-три раза, а на природный газ — в четыре-пять раз выше, чем в Штатах. При этом взят курс на декарбонизацию, который еще больше затормозит экономическое развитие Старого Света.
Европа зависима от внешнего мира, импортируя 40 процентов сырья и передовых технологий, причем "половина этого импорта поступает из стран, с которыми она не имеет стратегических связей" (то есть поставки нестабильны), — и эту зависимость не получится преодолеть в среднесрочной перспективе.
Еще больше зависимость ЕС в сфере обороны и безопасности — почти четыре пятых закупок в области обороны приходятся на поставщиков из стран, не входящих в Евросоюз (две трети — на США). При этом Европа не готова многократно наращивать инвестиции в оборону, а Вашингтон
больше не может выступать "зонтиком безопасности" для нее, так как все больше концентрируется на Тихоокеанском регионе и конкуренции с Китаем.
Добавляет проблем и демографический кризис: к 2040 году рабочая сила будет сокращаться почти на два миллиона работников в год.
При этом глобализация, автором которой и является Европа — и за счет которой она и стала центром мира, заканчивается. Драги пишет, что "эпоха открытой мировой торговли, управляемой многосторонними институтами, похоже, подходит к концу". Но без глобализации и в условиях неконкурентоспособности Европы где брать деньги, то есть инвестиции? А без них Европа еще сильнее отстанет от США и Китая, прогнозирует Драги.
Сколько нужно для спасения провала? Драги говорит о 750-800 миллиардах евро, то есть 4,4-4,7 процента ВВП ЕС, причем это должны быть преимущественно государственные инвестиции: "Частный сектор едва ли сможет профинансировать львиную долю таких инвестиций без поддержки государственного сектора".
Это огромные суммы, но без них не будет реформ, а без серьезнейших реформ ЕС ждет медленная агония, уверен Драги: "Никогда в прошлом масштабы наших стран не казались такими маленькими по сравнению с масштабом проблем. Никогда еще причины для единого ответа не были столь убедительными, и в нашем единстве мы найдем силы для проведения реформ".
Не проводить реформы нельзя — без реформ ЕС не ускорит экономический рост, и ему придется сократить некоторые, если не все, свои амбиции: "Мы достигли той точки, в которой, если не начать действовать, нам придется пойти на уступки либо в сфере социальной политики, либо в защите окружающей среды, либо в сфере свободы... Если Европа перестанет предоставлять основные ценности и гарантии населению, она потеряет смысл своего существования".
Что же получается? Европа в кризисе — она проигрывает конкуренцию Китаю и США. Чтобы вернуть утраченные позиции, ей нужны огромные инвестиции, которые сделают ее "великой снова", то есть восстановят лидерство в технологиях, экспорте и позволят сохранить уровень жизни и ценности. Если этого не сделать, Европа потеряет стимул к интеграции и развалится.
Все правильно. Вот только есть ли у Европы шансы на прорывные реформы? В условиях конкуренции не только с США, но и с Китаем, от которого те же Штаты настоятельно рекомендуют европейцам "уменьшить зависимость", то есть не пускать китайские инвестиции. Американских денег в Европе не будет — Штатам самим нужно поднимать свою экономику и инфраструктуру. С Россией
европейцы находятся в состоянии экономической войны и геополитического конфликта из-за Украины
— и обсуждают вероятность его перерастания в полномасштабную войну. С исламским миром отношения более чем двусмысленные — как из-за Израиля
, так и из-за миграции мусульман в Европу. Внутренние противоречия в самом Евросоюзе при этом активно используются всеми внешними игроками, но самое главное, что в своей внешней политике и торговле ЕС стал заложником игры англосаксонского старшего брата. И не только не показывает воли к изменению этой ситуации, но и сам уже начинает верить в то, что самоубийственная политика якобы отвечает его интересам — наиболее ярким подтверждением этому служит украинская ситуация.
Раньше европейцы понимали, что для успешной интеграции и достижения стратегической автономии — говоря проще, независимости от атлантического контроля — им необходимы хорошие экономические связи и мирное сосуществование с Россией. Теперь они — точнее их лидеры — делают вид, что для Европы важнее всего защитить от России Украину, то есть не допустить восстановления русского единства. ЕС упорно твердит о намерении принять Украину в свои ряды — делает ставку на "дранг нах остен", расширение и продвижение на восток, причем за счет Русского мира. То есть программирует не только тотальный разрыв с Россией, но и конфронтацию с нами в долгосрочной перспективе.
Но конфронтация со своим важнейшим соседом (причем Россия ведь тоже частично находится в Европе) абсолютно несовместима с возвращением ЕС конкурентоспособности, то есть, получается, с самим выживанием Евросоюза. Но об этом в докладе Драги нет ни одного слова.