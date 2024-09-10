https://ria.ru/20240910/domodedovo-1971736428.html
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов
Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:59
2024-09-10T06:59
2024-09-10T07:09
домодедово (аэропорт)
нижний новгород
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на Москву и Московскую область."По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта "Домодедово", - сказала она.По данным на 6.45 мск, на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга было направлено 13 рейсов, добавила представитель аэропорта.С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила она.
https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971735534.html
нижний новгород
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домодедово (аэропорт), нижний новгород, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Домодедово (аэропорт), Нижний Новгород, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА на Москву