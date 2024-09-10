https://ria.ru/20240910/domodedovo-1971736428.html

В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов

В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 10.09.2024

В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов

Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:59

2024-09-10T06:59

2024-09-10T07:09

домодедово (аэропорт)

нижний новгород

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896044923_0:157:2972:1829_1920x0_80_0_0_949ccaa9bbcd8b32f172666684e25a2f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на Москву и Московскую область."По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта "Домодедово", - сказала она.По данным на 6.45 мск, на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга было направлено 13 рейсов, добавила представитель аэропорта.С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила она.

https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971735534.html

нижний новгород

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), нижний новгород, москва, московская область (подмосковье), происшествия