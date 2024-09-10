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В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
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06:59 10.09.2024 (обновлено: 07:09 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/domodedovo-1971736428.html
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов
Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:59
2024-09-10T07:09
домодедово (аэропорт)
нижний новгород
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на Москву и Московскую область."По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта "Домодедово", - сказала она.По данным на 6.45 мск, на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга было направлено 13 рейсов, добавила представитель аэропорта.С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила она.
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нижний новгород
москва
московская область (подмосковье)
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домодедово (аэропорт), нижний новгород, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Домодедово (аэропорт), Нижний Новгород, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов

В "Домодедово" приостановили прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА на Москву

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский аэропорт Домодедово
Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщила РИА Новости представитель авиагавани на фоне атаки дронов на Москву и Московскую область.
«
"По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта "Домодедово", - сказала она.
По данным на 6.45 мск, на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга было направлено 13 рейсов, добавила представитель аэропорта.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила она.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
06:29
 
Домодедово (аэропорт)Нижний НовгородМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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