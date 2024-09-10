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Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков - РИА Новости, 10.09.2024
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17:04 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/davankov-1971892030.html
Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков
Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков - РИА Новости, 10.09.2024
Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков
Самый низкий процент среди избранных депутатов Мосгордумы восьмого созыва у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова, а самый высокий - у сенатора РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:04
2024-09-10T17:04
политика
россия
москва
инна святенко
московская городская дума
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Самый низкий процент среди избранных депутатов Мосгордумы восьмого созыва у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова, а самый высокий - у сенатора Инны Святенко, сообщили журналистам в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии (МГИК). Самый низкий процент голосов среди избранных депутатов МГД у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова по 44 избирательному округу, у него - 30,88%. Самый высокий процент у сенатора РФ от Москвы Инны Святенко по по 21 избирательному округу, у нее 59,15% голосов. Всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек. Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве. Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html
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политика, россия, москва, инна святенко, московская городская дума, единая россия
Политика, Россия, Москва, Инна Святенко, Московская городская дума, Единая Россия
Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков

МГИК: самый низкий процент среди депутатов Мосгордумы у Даванкова — - 30,88%

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Самый низкий процент среди избранных депутатов Мосгордумы восьмого созыва у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова, а самый высокий - у сенатора Инны Святенко, сообщили журналистам в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
Самый низкий процент голосов среди избранных депутатов МГД у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова по 44 избирательному округу, у него - 30,88%. Самый высокий процент у сенатора РФ от Москвы Инны Святенко по по 21 избирательному округу, у нее 59,15% голосов.
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися
Вчера, 14:43
Всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек.
Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.
Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаРоссияМоскваИнна СвятенкоМосковская городская думаЕдиная Россия
 
 
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