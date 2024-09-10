https://ria.ru/20240910/davankov-1971892030.html

Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков

Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков - РИА Новости, 10.09.2024

Среди депутатов Мосгордумы наименьшее число голосов набрал Даванков

Самый низкий процент среди избранных депутатов Мосгордумы восьмого созыва у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова, а самый высокий - у сенатора РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:04

2024-09-10T17:04

2024-09-10T17:04

политика

россия

москва

инна святенко

московская городская дума

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Самый низкий процент среди избранных депутатов Мосгордумы восьмого созыва у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова, а самый высокий - у сенатора Инны Святенко, сообщили журналистам в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии (МГИК). Самый низкий процент голосов среди избранных депутатов МГД у представителя партии "Новые люди" Александра Даванкова по 44 избирательному округу, у него - 30,88%. Самый высокий процент у сенатора РФ от Москвы Инны Святенко по по 21 избирательному округу, у нее 59,15% голосов. Всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек. Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве. Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html

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Наталья Макарова

политика, россия, москва, инна святенко, московская городская дума, единая россия