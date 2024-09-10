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Участнику BTS грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде - РИА Новости, 10.09.2024
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Шоубиз
 
20:54 10.09.2024 (обновлено: 20:57 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bts-1971939210.html
Участнику BTS грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде
Участнику BTS грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде - РИА Новости, 10.09.2024
Участнику BTS грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде
Участнику южнокорейской поп-группы BTS Шуга грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:54
2024-09-10T20:57
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СЕУЛ, 10 сен - РИА Новости. Участнику южнокорейской поп-группы BTS Шуга грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде, передает агентство Рёнхап. "Западная районная прокуратура Сеула... 10 сентября сообщила, что передала в суд по упрощенной процедуре дело участника группы Пантхан сонёндан (BTS) Шуга (31 год, настоящее имя Мин Юн Ги), который обвиняется в вождении электросамоката в нетрезвом виде", - говорится в сообщении. По данным агентства, вечером 6 августа Шуга был пойман за вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Расследование показало, что концентрация алкоголя в его крови во время инцидента превышала уровень в 0,08%, после которого следует лишение водительских прав, почти в три раза. Согласно южнокорейскому законодательству, при вождении в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови выше 0,08%, помимо лишения прав, может грозить штраф от 5 до 10 миллионов вон (около 3,7-7,4 тысячи долларов США) или от одного до двух лет лишения свободы. При этом, как отмечает Рёнхап, прокуратура направила дело для рассмотрения в порядке упрощенного производства, который применяется в случае отсутствия серьезных обвинений. Как правило, в упрощенном порядке выносятся решения по назначению штрафов, денежных взысканий или конфискации имущества, они не требуют полноценных судебных заседаний. Однако какую сумму штрафа запросила прокуратура, не сообщается.
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в мире, сеул, сша, самокаты
В мире, Сеул, США, Самокаты, Шоубиз
Участнику BTS грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде

Ренхап: участнику BTS грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде

© CoolConnections (2020)Шуга из BTS
Шуга из BTS - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© CoolConnections (2020)
Шуга из BTS. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 сен - РИА Новости. Участнику южнокорейской поп-группы BTS Шуга грозит штраф за вождение электросамоката в нетрезвом виде, передает агентство Рёнхап.
"Западная районная прокуратура Сеула... 10 сентября сообщила, что передала в суд по упрощенной процедуре дело участника группы Пантхан сонёндан (BTS) Шуга (31 год, настоящее имя Мин Юн Ги), который обвиняется в вождении электросамоката в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, вечером 6 августа Шуга был пойман за вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Расследование показало, что концентрация алкоголя в его крови во время инцидента превышала уровень в 0,08%, после которого следует лишение водительских прав, почти в три раза.
Согласно южнокорейскому законодательству, при вождении в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови выше 0,08%, помимо лишения прав, может грозить штраф от 5 до 10 миллионов вон (около 3,7-7,4 тысячи долларов США) или от одного до двух лет лишения свободы.
При этом, как отмечает Рёнхап, прокуратура направила дело для рассмотрения в порядке упрощенного производства, который применяется в случае отсутствия серьезных обвинений. Как правило, в упрощенном порядке выносятся решения по назначению штрафов, денежных взысканий или конфискации имущества, они не требуют полноценных судебных заседаний. Однако какую сумму штрафа запросила прокуратура, не сообщается.
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