Блинкен не исключил, что США разрешат Украине наносить удары по России
Блинкен: США могут разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вашингтон допускает, что разрешит Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью британскому телеканалу Sky News.
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"Мы никогда не исключаем", — ответил он на вопрос о том, может ли президент Джо Байден рассмотреть снятие запрета.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Киеву использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться". При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, сказал, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с украинскими партнерами.
Позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США близки к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM и могут объявить об их включении в новый пакет помощи уже осенью.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что некоторые страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально отправляли ВСУ оружие "без всяких ограничений".
Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что Вашингтон по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь России, в том числе американским оружием, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить этот вопрос с премьером Британии Киром Стармером.
В свою очередь, журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщила со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, что Блинкен во время визита на Украину в среду передаст разрешение Вашингтона на использование ракет ATACMS для ударов по России.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
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