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Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов
Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов - РИА Новости, 10.09.2024
Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов
Суд приговорил 25-летнюю жительницу Белгорода, гражданку Таджикистана, к 8 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщила... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:21
2024-09-10T16:21
2024-09-10T16:21
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Суд приговорил 25-летнюю жительницу Белгорода, гражданку Таджикистана, к 8 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. В ходе расследования выяснилось, что женщина 1999 года рождения разделяла идеологию организации, признанной в РФ террористической, поддерживала связь с ее представителями и переводила деньги на их счета. Эти средства использовались для финансирования преступной деятельности группировки. Следственным отделом УФСБ по Белгородской области было возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в финансировании терроризма. "Второй Западный окружной военный суд признал женщину виновной в указанном преступлении и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе УФСБ. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что осужденная является гражданкой Таджикистана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, таджикистан, белгород
Происшествия, Таджикистан, Белгород
Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов
Жительницу Белгорода осудили на восемь лет за финансирование террористов
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Суд приговорил 25-летнюю жительницу Белгорода, гражданку Таджикистана, к 8 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
В ходе расследования выяснилось, что женщина 1999 года рождения разделяла идеологию организации, признанной в РФ террористической, поддерживала связь с ее представителями и переводила деньги на их счета. Эти средства использовались для финансирования преступной деятельности группировки. Следственным отделом УФСБ по Белгородской области было возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в финансировании терроризма.
«
"Второй Западный окружной военный суд признал женщину виновной в указанном преступлении и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе УФСБ.
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что осужденная является гражданкой Таджикистана
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