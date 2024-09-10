https://ria.ru/20240910/belgorod-1971874512.html

Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов

Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов - РИА Новости, 10.09.2024

Суд вынес приговор жительнице Белгорода за финансирование террористов

Суд приговорил 25-летнюю жительницу Белгорода, гражданку Таджикистана, к 8 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщила... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:21

2024-09-10T16:21

2024-09-10T16:21

происшествия

таджикистан

белгород

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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Суд приговорил 25-летнюю жительницу Белгорода, гражданку Таджикистана, к 8 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. В ходе расследования выяснилось, что женщина 1999 года рождения разделяла идеологию организации, признанной в РФ террористической, поддерживала связь с ее представителями и переводила деньги на их счета. Эти средства использовались для финансирования преступной деятельности группировки. Следственным отделом УФСБ по Белгородской области было возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в финансировании терроризма. "Второй Западный окружной военный суд признал женщину виновной в указанном преступлении и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе УФСБ. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что осужденная является гражданкой Таджикистана.

https://ria.ru/20240807/sud-1964551279.html

таджикистан

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таджикистан, белгород