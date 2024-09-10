https://ria.ru/20240910/bagreeva-1971713739.html

Багреева: Москва заключила 113 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков

Багреева: Москва заключила 113 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков - РИА Новости, 10.09.2024

Багреева: Москва заключила 113 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков

За первые восемь месяцев 2024 года столичные заказчики на портале поставщиков заключили более 113 тысяч контрактов с представителями малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:15

2024-09-10T09:15

2024-09-10T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года столичные заказчики на портале поставщиков заключили более 113 тысяч контрактов с представителями малого и среднего бизнеса, общая сумма которых превысила 21 миллиард рублей, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Портал поставщиков дает субъектам малого и среднего предпринимательства возможность предлагать товары, работы и услуги столичным заказчикам. Более 80% контрактов на портале город заключает с субъектами МСП. С января по август этого года городские заказчики подписали с ними свыше 113 тысяч договоров. Объем закупок превысил 21 миллиард рублей – это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводятся слова Багреевой в сообщении департамента экономической политики и развития столицы.Она уточнила, что активнее всего столичные заказчики развивают сотрудничество с поставщиками из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской и Калужской областей.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, до половины таких закупок пришлось на строительные товары, услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий, обращению с отходами, медицинские и хозяйственные товары, информационно-технологическое оборудование и программное обеспечение, средства связи и электронику. За первые восемь месяцев этого года было подписано контрактов на более чем девять миллиардов рублей, рассказал он.Сообщается, что за последние 20 лет ежегодный объем закупок города у МСП возрос более чем в 100 раз. По итогам прошлого года он составил более 400 миллиардов рублей.Ранее Сергей Собянин рассказал, что за январь-июнь 2024 года на портале провели более 310 тысяч закупок, что на 11% больше показателя аналогичного период прошлого года.

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

https://ria.ru/20240820/farmatsevtika-1967201193.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева