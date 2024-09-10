https://ria.ru/20240910/avtodor-1971728682.html
"Автодор" разработал музыкальную разметку для своих трасс
"Автодор" разработал музыкальную разметку для своих трасс - РИА Новости, 10.09.2024
"Автодор" разработал музыкальную разметку для своих трасс
"Автодор" разработал так называемую музыкальную разметку для своих трасс, планирует в этом году испытать ее на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург),... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:47
2024-09-10T03:47
2024-09-10T11:19
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вячеслав петушенко
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Автодор" разработал так называемую музыкальную разметку для своих трасс, планирует в этом году испытать ее на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург), сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко."Из новых я бы отметил так называемую музыкальную разметку. Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина по какой-то причине начинает смещаться к обочине. Наши специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. В этом году планируем провести испытания такой разметки на одном из участков М-11", — сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", говоря о разработках "Автодора". Второе новшество госкомпании — система предупреждения водителей о выходе дикого животного на проезжую часть, которая при помощи тепловизоров и видеокамер фиксирует объекты и даже классифицирует их. Данные передаются на динамическое табло, установленное на подъезде к опасному участку. В рамках опытной эксплуатации такие системы установлены в Смоленской области на М-1, завершается монтаж комплекса на А-107, уточил топ-менеджер.
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москва, санкт-петербург, смоленская область, вячеслав петушенко, автодор, общество, авто
Москва, Санкт-Петербург, Смоленская область, Вячеслав Петушенко, Автодор, Общество, Авто
"Автодор" разработал музыкальную разметку для своих трасс
Глава "Автодора" Петушенко: на трассе М-11 испытают новую музыкальную разметку