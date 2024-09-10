https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html

Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России ATACMS, сообщили СМИ

Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России ATACMS, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024

Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России ATACMS, сообщили СМИ

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время поездки на Украину передаст разрешение Вашингтона использовать американские ракеты ATACMS для ударов по... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:33

2024-09-10T22:33

2024-09-10T23:20

специальная военная операция на украине

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энтони блинкен

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владимир зеленский

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время поездки на Украину передаст разрешение Вашингтона использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке в соцсети X. "Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол заявил в интервью со мной: "Я говорил с Блинкеном два дня назад, он поедет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать, что они позволят им (наносить удары по России с использованием ATACMS)", — написала она.Как сообщали в Госдепе, Блинкен в среду посетит Украину для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей страны с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями местных властей.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Киеву использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться". При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, сказал, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с украинскими партнерами.Позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США близки к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM и могут объявить об их включении в новый пакет помощи уже осенью.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что некоторые страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально отправляли ВСУ оружие "без всяких ограничений".Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240910/bayden-1971853449.html

https://ria.ru/20240907/ssha-1971209032.html

https://ria.ru/20240910/pentagon-1971947750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, майкл маккол, владимир зеленский, нато