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"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971684757.html
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд - РИА Новости, 09.09.2024
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд
Заявление Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией, означает, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:53
2024-09-09T18:53
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
виктория нуланд
олег соскин
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Заявление Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией, означает, что Владимир Зеленский больше не нужен Западу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."То, что сказала Нуланд (про Стамбульские договоренности — Прим. ред.) означает, что Зеленский по сути теперь "списанный летчик". Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить", — считает Соскин.Эксперт также обратил особое внимание на то, что с этим признанием выступила именно Нуланд."И это сделала Нуланд, которая фактически является создателем нынешнего режима (на Украине — Прим. ред.), поэтому ее слова дорого стоят &lt;…&gt; И я считаю, что после этого Зеленский обречен", — резюмировал он.В понедельник бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктория нуланд, олег соскин, британская разведывательная служба mi6, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд, Олег Соскин, Британская разведывательная служба MI6, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд

Соскин: заявление Нуланд о переговорах демонстрирует ненадобность Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен РИА Новости. Заявление Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией, означает, что Владимир Зеленский больше не нужен Западу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"То, что сказала Нуланд (про Стамбульские договоренности — Прим. ред.) означает, что Зеленский по сути теперь "списанный летчик". Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить", — считает Соскин.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Дотком назвал Нуланд массовой убийцей
Вчера, 12:18
Эксперт также обратил особое внимание на то, что с этим признанием выступила именно Нуланд.
"И это сделала Нуланд, которая фактически является создателем нынешнего режима (на Украине — Прим. ред.), поэтому ее слова дорого стоят <…> И я считаю, что после этого Зеленский обречен", — резюмировал он.
В понедельник бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВиктория НуландОлег СоскинБританская разведывательная служба MI6Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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