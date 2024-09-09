"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд
Соскин: заявление Нуланд о переговорах демонстрирует ненадобность Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Заявление Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией, означает, что Владимир Зеленский больше не нужен Западу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"То, что сказала Нуланд (про Стамбульские договоренности — Прим. ред.) означает, что Зеленский по сути теперь "списанный летчик". Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить", — считает Соскин.
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Эксперт также обратил особое внимание на то, что с этим признанием выступила именно Нуланд.
"И это сделала Нуланд, которая фактически является создателем нынешнего режима (на Украине — Прим. ред.), поэтому ее слова дорого стоят <…> И я считаю, что после этого Зеленский обречен", — резюмировал он.
В понедельник бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.