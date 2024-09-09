https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971684757.html

"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд

"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд - РИА Новости, 09.09.2024

"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд

Заявление Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией, означает, РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:53

2024-09-09T18:53

2024-09-09T18:53

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виктория нуланд

олег соскин

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Заявление Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией, означает, что Владимир Зеленский больше не нужен Западу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."То, что сказала Нуланд (про Стамбульские договоренности — Прим. ред.) означает, что Зеленский по сути теперь "списанный летчик". Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить", — считает Соскин.Эксперт также обратил особое внимание на то, что с этим признанием выступила именно Нуланд."И это сделала Нуланд, которая фактически является создателем нынешнего режима (на Украине — Прим. ред.), поэтому ее слова дорого стоят <…> И я считаю, что после этого Зеленский обречен", — резюмировал он.В понедельник бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240909/dotkom-1971573782.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктория нуланд, олег соскин, британская разведывательная служба mi6, центральное разведывательное управление (цру)