https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971541207.html

Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук

Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.09.2024

Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук

Владимир Зеленский уничтожает экономику Украины - повышая налоги, он выжимает деньги из сограждан, прикрываясь военным положением, заявил председатель совета... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:30

2024-09-09T10:30

2024-09-09T10:30

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает экономику Украины - повышая налоги, он выжимает деньги из сограждан, прикрываясь военным положением, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет. Зеленский не только безумствует в принятии военных решений, что уже обрушило фронт на Донбассе, он также активно уничтожает экономику Украины", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Он напомнил, что Зеленский активно повышает цены. Недавно вступил в силу закон о повышении акцизов на топливо, на чем настаивала Европа. "Дешевый бензин и газ Украине давали хорошие отношения с Россией. А это, в свою очередь, давало конкурентоспособность украинской экономике, деньги и благополучие украинским гражданам. А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - отметил Медведчук. Он напомнил, что также в планах Киева повышение налогов. По его мнению, режим Зеленского будет активно выжимать деньги из украинских граждан, прикрываясь военным положением. Как заявлял 1 августа министр финансов Украины Сергей Марченко, источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов является вынужденным. Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

https://ria.ru/20240520/medvedchuk-1947137415.html

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в мире, украина, донбасс, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, сергей марченко, вооруженные силы украины