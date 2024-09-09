https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971541207.html
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.09.2024
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Владимир Зеленский уничтожает экономику Украины - повышая налоги, он выжимает деньги из сограждан, прикрываясь военным положением, заявил председатель совета... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:30
2024-09-09T10:30
2024-09-09T10:30
в мире
украина
донбасс
европа
владимир зеленский
виктор медведчук
сергей марченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает экономику Украины - повышая налоги, он выжимает деньги из сограждан, прикрываясь военным положением, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет. Зеленский не только безумствует в принятии военных решений, что уже обрушило фронт на Донбассе, он также активно уничтожает экономику Украины", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Он напомнил, что Зеленский активно повышает цены. Недавно вступил в силу закон о повышении акцизов на топливо, на чем настаивала Европа. "Дешевый бензин и газ Украине давали хорошие отношения с Россией. А это, в свою очередь, давало конкурентоспособность украинской экономике, деньги и благополучие украинским гражданам. А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - отметил Медведчук. Он напомнил, что также в планах Киева повышение налогов. По его мнению, режим Зеленского будет активно выжимать деньги из украинских граждан, прикрываясь военным положением. Как заявлял 1 августа министр финансов Украины Сергей Марченко, источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов является вынужденным. Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
https://ria.ru/20240520/medvedchuk-1947137415.html
украина
донбасс
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb420323f15cd15e953782427670affb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, сергей марченко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский уничтожает экономику Украины, повышая налоги
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский уничтожает экономику Украины - повышая налоги, он выжимает деньги из сограждан, прикрываясь военным положением, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет. Зеленский не только безумствует в принятии военных решений, что уже обрушило фронт на Донбассе, он также активно уничтожает экономику Украины", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Он напомнил, что Зеленский активно повышает цены. Недавно вступил в силу закон о повышении акцизов на топливо, на чем настаивала Европа.
"Дешевый бензин и газ Украине давали хорошие отношения с Россией. А это, в свою очередь, давало конкурентоспособность украинской экономике, деньги и благополучие украинским гражданам. А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - отметил Медведчук.
Он напомнил, что также в планах Киева повышение налогов. По его мнению, режим Зеленского будет активно выжимать деньги из украинских граждан, прикрываясь военным положением.
Как заявлял 1 августа министр финансов Украины Сергей Марченко, источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов является вынужденным. Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора.