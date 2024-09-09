В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам
В ГД предложили выплачивать многодетным семьям переселенцев по 450 тысяч рублей
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев.
"Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки", - отметил он.
Кошелев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
"Такое предложение вошло в перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное". Считаю, что мера поддержки для многодетных семей очень своевременная и актуальная. ЛДПР давно говорила о подобной мере поддержки", - добавил парламентарий.
По его мнению, коллегам из кабмина необходимо обратить внимание на инициативу, которую в свое время предлагал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а именно выплата по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев в Россию.
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"За последнее время мы приняли несколько важных законов в поддержку переселенцев (к примеру, недавний закон об упрощенном порядке выдачи вида на жительство участникам госпрограммы переселения соотечественников – репатриантам). Более того, депутатами фракции ЛДПР недавно был внесен законопроект - особый Упрощенный порядок регистрации по месту пребывания для вынужденных переселенцев - в соответствии с недавним указом президента России", - заключил Кошелев.