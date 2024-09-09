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В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам - РИА Новости, 09.09.2024
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22:06 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vyplata-1971707613.html
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам - РИА Новости, 09.09.2024
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:06
2024-09-09T22:06
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев. "Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки", - отметил он. Кошелев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. "Такое предложение вошло в перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное". Считаю, что мера поддержки для многодетных семей очень своевременная и актуальная. ЛДПР давно говорила о подобной мере поддержки", - добавил парламентарий. По его мнению, коллегам из кабмина необходимо обратить внимание на инициативу, которую в свое время предлагал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а именно выплата по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев в Россию. "За последнее время мы приняли несколько важных законов в поддержку переселенцев (к примеру, недавний закон об упрощенном порядке выдачи вида на жительство участникам госпрограммы переселения соотечественников – репатриантам). Более того, депутатами фракции ЛДПР недавно был внесен законопроект - особый Упрощенный порядок регистрации по месту пребывания для вынужденных переселенцев - в соответствии с недавним указом президента России", - заключил Кошелев.
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общество, россия, владимир кошелев, владимир путин, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Владимир Путин, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам

В ГД предложили выплачивать многодетным семьям переселенцев по 450 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев.
"Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки", - отметил он.
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Кошелев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
"Такое предложение вошло в перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное". Считаю, что мера поддержки для многодетных семей очень своевременная и актуальная. ЛДПР давно говорила о подобной мере поддержки", - добавил парламентарий.
По его мнению, коллегам из кабмина необходимо обратить внимание на инициативу, которую в свое время предлагал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а именно выплата по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев в Россию.
«
"За последнее время мы приняли несколько важных законов в поддержку переселенцев (к примеру, недавний закон об упрощенном порядке выдачи вида на жительство участникам госпрограммы переселения соотечественников – репатриантам). Более того, депутатами фракции ЛДПР недавно был внесен законопроект - особый Упрощенный порядок регистрации по месту пребывания для вынужденных переселенцев - в соответствии с недавним указом президента России", - заключил Кошелев.
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ОбществоРоссияВладимир КошелевВладимир ПутинВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФ
 
 
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