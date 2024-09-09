https://ria.ru/20240909/vyplata-1971707613.html

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам - РИА Новости, 09.09.2024

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:06

2024-09-09T22:06

2024-09-09T22:06

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев. "Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки", - отметил он. Кошелев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. "Такое предложение вошло в перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное". Считаю, что мера поддержки для многодетных семей очень своевременная и актуальная. ЛДПР давно говорила о подобной мере поддержки", - добавил парламентарий. По его мнению, коллегам из кабмина необходимо обратить внимание на инициативу, которую в свое время предлагал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а именно выплата по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев в Россию. "За последнее время мы приняли несколько важных законов в поддержку переселенцев (к примеру, недавний закон об упрощенном порядке выдачи вида на жительство участникам госпрограммы переселения соотечественников – репатриантам). Более того, депутатами фракции ЛДПР недавно был внесен законопроект - особый Упрощенный порядок регистрации по месту пребывания для вынужденных переселенцев - в соответствии с недавним указом президента России", - заключил Кошелев.

https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир кошелев, владимир путин, владимир жириновский, лдпр, госдума рф