https://ria.ru/20240909/vybory-1971563677.html

ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области

ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области - РИА Новости, 09.09.2024

ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области

Партия "Единая Россия" с 52,44 % голосов побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:38

2024-09-09T11:38

2024-09-09T12:04

политика

волгоградская область

единая россия

выборы в россии — 2024

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ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 52,44 % голосов побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.По информации избиркома, на выборах облдумы Волгоградской области по единому избирательному округу все партии преодолели пятипроцентный барьер."Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 52,44%", - говорится в сообщении избиркома.По данным комиссии, второй результат показала КПРФ - 16,44%, ЛДПР набрала 12,99%, "Справедливая Россия" - 5,5%, пария "Новые люди" - 5,17%, Партия пенсионеров - 5,12%.В Волгоградской области 6-8 сентября проходили выборы в областную думу. По единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.

https://ria.ru/20240909/er-1971494890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, волгоградская область, единая россия, выборы в россии — 2024