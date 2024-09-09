https://ria.ru/20240909/vybory-1971563677.html
ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области
ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области
Партия "Единая Россия" с 52,44 % голосов побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:38
2024-09-09T11:38
2024-09-09T12:04
политика
волгоградская область
единая россия
выборы в россии — 2024
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ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 52,44 % голосов побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.По информации избиркома, на выборах облдумы Волгоградской области по единому избирательному округу все партии преодолели пятипроцентный барьер."Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 52,44%", - говорится в сообщении избиркома.По данным комиссии, второй результат показала КПРФ - 16,44%, ЛДПР набрала 12,99%, "Справедливая Россия" - 5,5%, пария "Новые люди" - 5,17%, Партия пенсионеров - 5,12%.В Волгоградской области 6-8 сентября проходили выборы в областную думу. По единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Единая Россия, Выборы в России — 2024
ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области
ЕР побеждает на выборах в облдуму Волгоградской области с 52,44 процента голосов