https://ria.ru/20240909/voda-1971680163.html

Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось

Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось - РИА Новости, 09.09.2024

Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось

Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению коммунальных сетей и строительству новых станций водоподготовки улучшается, рассказал президенту РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:38

2024-09-09T18:38

2024-09-09T18:38

новгородская область

россия

окуловка

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению коммунальных сетей и строительству новых станций водоподготовки улучшается, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин. В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" доля населения региона, обеспеченного качественной водопроводной питьевой водой, с 2019 года увеличилась на 5,6% и составила 79%. В городе показатели лучше: выросли за пять лет на 6,5% - до 87,5%. В регионе построены девять объектов по водоснабжению. "По воде есть средства, они все запланированы, каждый год мы этот показатель улучшаем и будем улучшать. На ближайшую четырехлетку мы понимаем точно, что будем делать. И спасибо вам за решение по реструктуризации бюджетных кредитов, половина от этой суммы будет направлена также на цели ЖКХ, на ускоренное перевооружение по воде. Поэтому показатели улучшим", - сообщил Никитин. В 2024 году в Новгородской области ведется строительство станции водоподготовки в поселке Парфино, комплекса водоочистных сооружений в городе Окуловка, реконструкция системы забора воды и системы очистки воды системы водоснабжения в поселке Шимск, реконструкция системы водоснабжения в городе Боровичи. На 2024 год на эти цели предусмотрено 430 миллионов рублей. Предусмотрено строительство водопровода в деревне Трубичино, капитальный ремонт водопровода через реку Шелонь, строительство водопроводной сети от водоочистной станции города Сольцы до деревни Сосновка. В 2023-2024 годах за счет средств специального казначейского кредита начата реализация проекта по реконструкции системы водоснабжения Великого Новгорода. Общая стоимость составляет 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240909/oez-1971673672.html

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html

новгородская область

россия

окуловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новгородская область, россия, окуловка, андрей никитин (политик), владимир путин