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Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось - РИА Новости, 09.09.2024
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18:38 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/voda-1971680163.html
Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось
Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось - РИА Новости, 09.09.2024
Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось
Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению коммунальных сетей и строительству новых станций водоподготовки улучшается, рассказал президенту РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:38
2024-09-09T18:38
новгородская область
россия
окуловка
андрей никитин (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению коммунальных сетей и строительству новых станций водоподготовки улучшается, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин. В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" доля населения региона, обеспеченного качественной водопроводной питьевой водой, с 2019 года увеличилась на 5,6% и составила 79%. В городе показатели лучше: выросли за пять лет на 6,5% - до 87,5%. В регионе построены девять объектов по водоснабжению. "По воде есть средства, они все запланированы, каждый год мы этот показатель улучшаем и будем улучшать. На ближайшую четырехлетку мы понимаем точно, что будем делать. И спасибо вам за решение по реструктуризации бюджетных кредитов, половина от этой суммы будет направлена также на цели ЖКХ, на ускоренное перевооружение по воде. Поэтому показатели улучшим", - сообщил Никитин. В 2024 году в Новгородской области ведется строительство станции водоподготовки в поселке Парфино, комплекса водоочистных сооружений в городе Окуловка, реконструкция системы забора воды и системы очистки воды системы водоснабжения в поселке Шимск, реконструкция системы водоснабжения в городе Боровичи. На 2024 год на эти цели предусмотрено 430 миллионов рублей. Предусмотрено строительство водопровода в деревне Трубичино, капитальный ремонт водопровода через реку Шелонь, строительство водопроводной сети от водоочистной станции города Сольцы до деревни Сосновка. В 2023-2024 годах за счет средств специального казначейского кредита начата реализация проекта по реконструкции системы водоснабжения Великого Новгорода. Общая стоимость составляет 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240909/oez-1971673672.html
https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html
новгородская область
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новгородская область, россия, окуловка, андрей никитин (политик), владимир путин
Новгородская область, Россия, Окуловка, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин

Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению сетей улучшилось

© Fotolia / florinopreaВода течет из крана
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Fotolia / florinoprea
Вода течет из крана. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Качество воды в Новгородской области благодаря обновлению коммунальных сетей и строительству новых станций водоподготовки улучшается, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин.
В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" доля населения региона, обеспеченного качественной водопроводной питьевой водой, с 2019 года увеличилась на 5,6% и составила 79%. В городе показатели лучше: выросли за пять лет на 6,5% - до 87,5%. В регионе построены девять объектов по водоснабжению.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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"По воде есть средства, они все запланированы, каждый год мы этот показатель улучшаем и будем улучшать. На ближайшую четырехлетку мы понимаем точно, что будем делать. И спасибо вам за решение по реструктуризации бюджетных кредитов, половина от этой суммы будет направлена также на цели ЖКХ, на ускоренное перевооружение по воде. Поэтому показатели улучшим", - сообщил Никитин.
В 2024 году в Новгородской области ведется строительство станции водоподготовки в поселке Парфино, комплекса водоочистных сооружений в городе Окуловка, реконструкция системы забора воды и системы очистки воды системы водоснабжения в поселке Шимск, реконструкция системы водоснабжения в городе Боровичи. На 2024 год на эти цели предусмотрено 430 миллионов рублей. Предусмотрено строительство водопровода в деревне Трубичино, капитальный ремонт водопровода через реку Шелонь, строительство водопроводной сети от водоочистной станции города Сольцы до деревни Сосновка.
В 2023-2024 годах за счет средств специального казначейского кредита начата реализация проекта по реконструкции системы водоснабжения Великого Новгорода. Общая стоимость составляет 1,3 миллиарда рублей.
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