https://ria.ru/20240909/ukraina-1971520166.html

Украина отозвала временного поверенного в Грузии

Украина отозвала временного поверенного в Грузии - РИА Новости, 09.09.2024

Украина отозвала временного поверенного в Грузии

Новый глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал дипломатического представителя страны в Грузии из-за непонимания реалий, об этом он... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:16

2024-09-09T09:16

2024-09-09T09:16

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Новый глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал дипломатического представителя страны в Грузии из-за непонимания реалий, об этом он сообщил в социальных сетях."Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)", — заявил Сибига.Депутат Рады Ярослав Железняк 5 сентября сообщил, что парламент уволил подавшего в отставку Дмитрия Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Зеленский внес в Раду представление о назначении на этот пост Андрея Сибиги. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что никто на Украине не может членораздельно объяснить, что происходит во власти в КиевеКроме того, Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971514766.html

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в мире, украина, грузия, андрей сибига, владимир зеленский, дмитрий кулеба, киев, политика