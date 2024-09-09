https://ria.ru/20240909/ukraina-1971517629.html

Источник назвал возможные места проведения второй конференции по Украине

Источник назвал возможные места проведения второй конференции по Украине - РИА Новости, 09.09.2024

Источник назвал возможные места проведения второй конференции по Украине

Точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено, Саудовская Аравия – один из обсуждаемых вариантов, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:50

2024-09-09T08:50

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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено, Саудовская Аравия – один из обсуждаемых вариантов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни ранее назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения очередной конференции по Украине. В интервью газете Foglio министр заявил, что необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине. "Нет, не определено. Это один из вариантов", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией относительно второго саммита по Украине. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html

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