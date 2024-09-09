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Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора
Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора - РИА Новости, 09.09.2024
Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора
Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 77,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:11
2024-09-09T01:11
2024-09-09T01:11
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 77,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,77% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Артур Шайнуров (КПРФ) с 7,92% голосов, третьим идет Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 5,56%, четвертым - Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,01%, пятый - Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 3,34% голосов.
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радий хабиров, цик рф, единая россия, кпрф, иван сухарев, выборы в россии — 2024, политика
Радий Хабиров, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Иван Сухарев, Выборы в России — 2024, Политика
Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора
ЦИК: Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии с 77,89% голосов