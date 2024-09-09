https://ria.ru/20240909/tsik-1971497772.html

Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора

Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора - РИА Новости, 09.09.2024

Действующий глава Башкирии Хабиров лидирует на выборах губернатора

Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 77,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:11

2024-09-09T01:11

2024-09-09T01:11

радий хабиров

цик рф

единая россия

кпрф

иван сухарев

выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 77,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,77% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Артур Шайнуров (КПРФ) с 7,92% голосов, третьим идет Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 5,56%, четвертым - Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,01%, пятый - Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 3,34% голосов.

https://ria.ru/20240909/khasikov-1971496966.html

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радий хабиров, цик рф, единая россия, кпрф, иван сухарев, выборы в россии — 2024, политика