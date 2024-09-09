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Взрыв жилого дома в Москве на улице Гурьянова в 1999 году

Взрыв жилого дома в Москве на улице Гурьянова в 1999 году - РИА Новости, 09.09.2024

Взрыв жилого дома в Москве на улице Гурьянова в 1999 году

В ночь на 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23.58) в Москве на первом этаже девятиэтажного жилого дома № 19 по улице Гурьянова (Юго-Восточный административный... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T02:29

2024-09-09T02:29

2024-09-09T02:29

справки

москва

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В ночь на 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23.58) в Москве на первом этаже девятиэтажного жилого дома № 19 по улице Гурьянова (Юго-Восточный административный округ) произошел взрыв. В результате взрыва обрушились 4-й и 5-й подъезды дома. Под воздействием ударной волны получил частичные разрушения дом № 17, находящийся напротив, на улице Гурьянова.Информация о взрыве и пожаре в доме №19 по улице Гурьянова поступила на пульт оперативного дежурного МЧС России 9 сентября в 00.10. Через три минуты на место чрезвычайного происшествия прибыли первые спасатели. Позже был развернут мобильный госпиталь, который принимал пострадавших. Разбор завалов не прекращался ни на минуту. Поиски пострадавших и погибших затруднялись из-за пожара, вызванного взрывом, и сильного задымления. В результате теракта 100 человек погибли, 690 получили ранения и пострадали.13 сентября 1999 года был объявлен днем национального траура по погибшим в результате взрывов, происшедших в Буйнакске (Республика Дагестан) 4 сентября 1999 года и в Москве в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Пострадавшие от взрыва дома № 19 и № 17 были признаны не подлежащими восстановлению. Они были подорваны специалистами МЧС.Семьям, пострадавшим в результате взрыва, была оказана материальная и психологическая помощь. Тем, кто лишился жилья, правительство Москвы выдало ордера на новые квартиры. Пострадавшим жителям из близлежащих домов по улице Гурьянова за счет города отремонтировали и восстановили межквартирные перегородки и двери, остеклили окна. В 2000 году на месте взорванного дома № 19 по улице Гурьянова был установлен полутораметровый бронзовый монумент, стилизованный под часовню, в память о жертвах теракта. В 2003 году возле места трагедии по просьбе жителей и в соответствии с постановлением Правительства Москвы был возведен храм-часовня в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", который стал местом поминовения всех невинно убиенных людей.Каждый год на месте трагедии проходит траурная церемония. Для расследования причины взрыва была создана объединенная группа, в которую вошли следователи, оперативники и эксперты из МВД, ФСБ и прокуратуры. Рассматривались различные версии случившегося – от взрыва бытового газа до террористического акта в отношении мирного населения. О том, что могло быть взорвано мощное взрывное устройство, свидетельствовал характер разрушений и число жертв. Поэтому версия о террористическом акте стала главной. По результатам экспертизы, проведенной сотрудниками ФСБ РФ, взрыв такой мощности являлся профессионально подготовленным и мог произойти при детонации 300-400 килограмм тротила (или эквивалентного количества какого-либо другого взрывчатого вещества). Проанализировав остатки взрывчатки, следователи пришли к выводу, что она же использовалась еще в двух взрывах, которые произошли позже – 13 сентября 1999 года был взорван дом на Каширском шоссе в Москве, а 16 сентября этого же года взорвался грузовик, припаркованный возле жилого дома в городе Волгодонске Ростовской области. Состав взрывчатой смеси полностью совпадал в трех терактах, поэтому следователи пришли к выводу, что они были произведены одной и той же бандитской группировкой. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Следствие установило, что непосредственными организаторами терактов являлись граждане иностранных государств Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, которые впоследствии были ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни.Хаттаб и Умар на территории Северокавказских субъектов РФ создали организованную группу, в планы которой входило совершение серии актов терроризма в России. Следствием было установлено, что в первой половине августа 1999 года члены этой группы в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края кустарным способом незаконно изготовили свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества, которое упаковали в мешки. В середине августа мешки с взрывчатой смесью привезли на продовольственную базу в Кисловодске, где они до конца месяца хранились в кузове "Камаза", арендованного одним из террористов. В начале сентября члены преступной группы перевезли свыше 10 тонн взрывчатой смеси, замаскировав и документально оформив этот груз как сахар, в Москву, а остальную взрывчатку (свыше четырех тонн) под видом картофеля отправили в город Волгодонск Ростовской области. В Москве взрывчатую смесь сначала хранили в складском помещении на Краснодарской улице. 7-8 сентября члены преступной группы развезли взрывчатку по трем адресам – на улицу Гурьянова, на Каширское шоссе и на улицу Борисовские пруды. Следствием было установлено, что в Москве преступники подготовили взрывы по четырем адресам – на улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. Взрывы на Борисовских прудах и Краснодарской улице правоохранительным органам удалось предотвратить. На улицу Гурьянова террористы переправили со склада свыше двух тонн взрывчатого вещества и средства его подрыва, которые сложили в арендованном нежилом помещении на первом этаже дома № 19.В ночь на 9 сентября они совершили взрыв в этом здании, использовав самодельное взрывное устройство большой мощности.По информации следствия, к организации терактов в Москве (8 и 13 сентября) и Волгодонске (16 сентября) были причастны Ачимез Гочияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев.Из всей преступной группы правоохранительным органам удалось задержать лишь Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева. Следствие установило, что они занимались доставкой взрывчатых веществ к местам проведения терактов, а также изготовлением взрывных устройств.В сентябре 2003 года уголовное дело в отношении Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова было направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. В январе 2004 года Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению. Деккушев и Крымшамхалов были признаны виновными в терроризме, незаконной перевозке, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство, а также в незаконном пересечении госграницы. Адвокаты осужденных подали кассационную жалобу на приговор в Верховный суд. В июле 2004 года Верховный суд РФ оставил в силе приговор. ольшинство остальных членов преступной группы, осуществивших взрывы домов в Москве и Волгодонске, были убиты. В Чечне погибли Денис Сайтаков и Заур Батчаев. Его брат Тимур Батчаев был уничтожен на территории Грузии.Хаким Абаев и Ачимез Гочияев были объявлены в федеральный и международный розыск. В 2004 году в ходе операции, проводимой спецназом в Ингушетии, Хаким Абаев был уничтожен. 14 мая 2003 года Кисловодский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника ГАИ Станислава Любичева, с помощью которого террористы летом 1999 года доставили в Москву часть взрывчатки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва