https://ria.ru/20240909/telegram-1971594098.html
Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо
Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо - РИА Новости, 09.09.2024
Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо
Власти Франции должны вести дело против Telegram как юрлица, за исключением доказанной личной причастности его основателя Павла Дурова к делам, по которым его... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:37
2024-09-09T13:37
2024-09-09T13:37
в мире
технологии
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Власти Франции должны вести дело против Telegram как юрлица, за исключением доказанной личной причастности его основателя Павла Дурова к делам, по которым его обвиняют, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. "За исключением ситуации, если он лично замешан в тех преступлениях, которые ему вменяют, - если суд сможет доказать, что он сам отправлял какие-то сообщения, суд должен преследовать Telegram как юридическое лицо, а не его главу", - считает юрист. По его словам, Дуров может быть допрошен, но "отвечать должна компания как юрлицо". При этом адвокат отметил, что судебный следователь в ходе расследования может счесть, что ряд обвинений против Дурова безосновательны. "Тогда он сможет предстать перед судом лишь по двум-трем обвинениям. Переквалификация обвинений против него может означать как облегчение, так и ужесточение обвинений, а также добавление новых", - заявил Либескинд. Ранее Дуров в комментарии в Telegram заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые предпринял сервис для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240828/durov-1969082178.html
https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо
Адвокат Либескинд: власти Франции должны вести дело против Telegram как юрлицо
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Власти Франции должны вести дело против Telegram как юрлица, за исключением доказанной личной причастности его основателя Павла Дурова к делам, по которым его обвиняют, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"За исключением ситуации, если он лично замешан в тех преступлениях, которые ему вменяют, - если суд сможет доказать, что он сам отправлял какие-то сообщения, суд должен преследовать Telegram как юридическое лицо, а не его главу", - считает юрист.
По его словам, Дуров может быть допрошен, но "отвечать должна компания как юрлицо". При этом адвокат отметил, что судебный следователь в ходе расследования может счесть, что ряд обвинений против Дурова безосновательны.
"Тогда он сможет предстать перед судом лишь по двум-трем обвинениям. Переквалификация обвинений против него может означать как облегчение, так и ужесточение обвинений, а также добавление новых", - заявил Либескинд.
Ранее Дуров в комментарии в Telegram заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые предпринял сервис для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.