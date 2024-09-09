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Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо

Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо - РИА Новости, 09.09.2024

Французский адвокат призвал преследовать Telegram как юрлицо

Власти Франции должны вести дело против Telegram как юрлица, за исключением доказанной личной причастности его основателя Павла Дурова к делам, по которым его... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:37

2024-09-09T13:37

2024-09-09T13:37

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Власти Франции должны вести дело против Telegram как юрлица, за исключением доказанной личной причастности его основателя Павла Дурова к делам, по которым его обвиняют, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. "За исключением ситуации, если он лично замешан в тех преступлениях, которые ему вменяют, - если суд сможет доказать, что он сам отправлял какие-то сообщения, суд должен преследовать Telegram как юридическое лицо, а не его главу", - считает юрист. По его словам, Дуров может быть допрошен, но "отвечать должна компания как юрлицо". При этом адвокат отметил, что судебный следователь в ходе расследования может счесть, что ряд обвинений против Дурова безосновательны. "Тогда он сможет предстать перед судом лишь по двум-трем обвинениям. Переквалификация обвинений против него может означать как облегчение, так и ужесточение обвинений, а также добавление новых", - заявил Либескинд. Ранее Дуров в комментарии в Telegram заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые предпринял сервис для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240828/durov-1969082178.html

https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html

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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции