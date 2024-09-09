https://ria.ru/20240909/teksler-1971505750.html

Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов

Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:58

2024-09-09T04:58

2024-09-09T04:58

челябинская область

алексей текслер

единая россия

цик рф

лдпр

выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 9,42% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) с 5,27%, четвертым - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,17%.

https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

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челябинская область, алексей текслер, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024, политика