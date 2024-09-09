Рейтинг@Mail.ru
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/teksler-1971505750.html
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов
Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:58
2024-09-09T04:58
челябинская область
алексей текслер
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 9,42% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) с 5,27%, четвертым - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,17%.
https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e845d7a660c3c931fb627966036383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, алексей текслер, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024, политика
Челябинская область, Алексей Текслер, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Политика
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов

ЦИК: глава Челябинской области Текслер побеждает на выборах, набрав 81,28%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 9,42% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) с 5,27%, четвертым - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,17%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин встретится с избранными губернаторами
Вчера, 03:26
 
Челябинская областьАлексей ТекслерЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРВыборы в России — 2024Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала