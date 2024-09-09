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Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов
Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:58
2024-09-09T04:58
2024-09-09T04:58
челябинская область
алексей текслер
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 9,42% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) с 5,27%, четвертым - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,17%.
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челябинская область, алексей текслер, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024, политика
Челябинская область, Алексей Текслер, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Политика
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 81,28% голосов
ЦИК: глава Челябинской области Текслер побеждает на выборах, набрав 81,28%