https://ria.ru/20240909/ssha-1971659835.html

"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине

"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине - РИА Новости, 09.09.2024

"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине

США устроили переворот и военных конфликт на Украине ради ценных ресурсов, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:17

2024-09-09T17:17

2024-09-09T17:17

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США устроили переворот и военных конфликт на Украине ради ценных ресурсов, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X."США помогут Киеву ослабить стратегического соперника Америки, а также заполучат контроль над ископаемыми на сумму 12 триллионов долларов на Украине. Поэтому в качестве "помощи" Украине были устроены переворот, чистка в ее политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификация выборов, начало войны и срыв мирных соглашений", — указал Дизен.Как подчеркнул эксперт, ключевой целью США всегда было использование Украины как тарана против России, но Штаты также хотели заполучить доступ к украинской золотой жиле в виде ценных природных ископаемых.СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.В июле Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит безопасность самой Украины, и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.

https://ria.ru/20240909/sholts-1971581446.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, blackrock, нато, политика