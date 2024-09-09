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Врио главы Курской области Смирнов побеждает на выборах с 65,28% голосов
Врио главы Курской области Смирнов побеждает на выборах с 65,28% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Врио главы Курской области Смирнов побеждает на выборах с 65,28% голосов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 65,28% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:50
2024-09-09T03:50
2024-09-09T03:55
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 65,28% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) с 13,53% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) с 11,81%. На четвертом месте после обработки 100% протоколов идет Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,72% голосов.
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курская область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф
Курская область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Политика, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ
Врио главы Курской области Смирнов побеждает на выборах с 65,28% голосов
Смирнов победил на выборах губернатора Курской области, набрав 65,28% голосов