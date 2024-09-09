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Войска "Севера" отразили три атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024
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14:33 09.09.2024 (обновлено: 14:34 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/sever-1971608767.html
Войска "Севера" отразили три атаки ВСУ в курском приграничье
Войска "Севера" отразили три атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024
Войска "Севера" отразили три атаки ВСУ в курском приграничье
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили три украинские атаки в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, сорвали попытки атак... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:33
2024-09-09T14:34
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили три украинские атаки в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, сорвали попытки атак в направлении четырех населенных пунктов, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе "Макс Про" производства США, и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отмечает МО РФ.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Войска "Севера" отразили три атаки ВСУ в курском приграничье

Войска "Севера" отразили три атаки ВСУ в направлении курских сел

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили три украинские атаки в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, сорвали попытки атак в направлении четырех населенных пунктов, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе "Макс Про" производства США, и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отмечает МО РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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