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В МВД Сербии заявили, что страна выбрала укрепление отношений с Китаем - РИА Новости, 09.09.2024
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15:26 09.09.2024 (обновлено: 15:57 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/serbiya-1971626221.html
В МВД Сербии заявили, что страна выбрала укрепление отношений с Китаем
В МВД Сербии заявили, что страна выбрала укрепление отношений с Китаем - РИА Новости, 09.09.2024
В МВД Сербии заявили, что страна выбрала укрепление отношений с Китаем
Сербия в свете глобальной нестабильности решительно выбрала для себя укрепление отношений с КНР, которая в новом многополярном мире берет на себя роль одного из РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:26
2024-09-09T15:57
в мире
сербия
китай
белград (город)
ивица дачич
си цзиньпин
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Сербия в свете глобальной нестабильности решительно выбрала для себя укрепление отношений с КНР, которая в новом многополярном мире берет на себя роль одного из лидеров в сфере безопасности, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Замглавы сербского правительства, который ранее возглавлял парламент Сербии, МИД и несколько раз занимал посты заместителя и первого заместителя главы кабмина, участвует в Международном форуме по глобальной безопасности в городе Лянъюньган в провинции Цзянсу. "Эта конференция – показатель того, что Китай готов в новом, многополярном мире взять на себя роль одного из мировых лидеров в области безопасности… Сербия в условиях мировой нестабильности решительно выбрала дальнейшее укрепление сотрудничества со старым другом – КНР", - цитирует Дачича пресс-служба МВД. По его словам, официальный Белград и Пекин связывает "стальная дружба, выкованная интенсивным экономическим сотрудничеством, взаимным доверием и взаимопониманием в вопросах представляющих высочайший национальный и стратегический интерес" для обоих государств. Замглавы сербского правительства напомнил, что его страна является более 10 лет участником инициативы "Пояс и путь" и в ходе визита в Белград 7-8 мая председателя КНР Си Цзиньпина подписала около 30 документов, в первую очередь о поднятии всеобъемлющего стратегического партнерства на высший уровень. "Этим документом, наряду со всем остальным, предусматривается и поддержка Сербии Глобальной инициативе (КНР – ред.) по безопасности. Хочу отметить, что эта инициатива говорит о концепции безопасности таким образом, который нашей стране и народу близок, ясен и понятен. Много раз мы как народ страдали и терпели из-за того, что определенные центры силы или террористические организации пытались осуществить свои интересы насилием, за счет жизней и безопасности наших граждан", - указал Дачич и отметил, что сербские власти сделали выводы о слабостях существующей глобальной структуры безопасности и необходимости в новом "всеобъемлющем подходе к общей безопасности без противостояния".
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в мире, сербия, китай, белград (город), ивица дачич, си цзиньпин
В мире, Сербия, Китай, Белград (город), Ивица Дачич, Си Цзиньпин
В МВД Сербии заявили, что страна выбрала укрепление отношений с Китаем

Вице-премьер Дачич: Сербия решительно выбрала укрепление отношений с Китаем

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Сербия в свете глобальной нестабильности решительно выбрала для себя укрепление отношений с КНР, которая в новом многополярном мире берет на себя роль одного из лидеров в сфере безопасности, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Замглавы сербского правительства, который ранее возглавлял парламент Сербии, МИД и несколько раз занимал посты заместителя и первого заместителя главы кабмина, участвует в Международном форуме по глобальной безопасности в городе Лянъюньган в провинции Цзянсу.
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"Эта конференция – показатель того, что Китай готов в новом, многополярном мире взять на себя роль одного из мировых лидеров в области безопасности… Сербия в условиях мировой нестабильности решительно выбрала дальнейшее укрепление сотрудничества со старым другом – КНР", - цитирует Дачича пресс-служба МВД.
По его словам, официальный Белград и Пекин связывает "стальная дружба, выкованная интенсивным экономическим сотрудничеством, взаимным доверием и взаимопониманием в вопросах представляющих высочайший национальный и стратегический интерес" для обоих государств.
Замглавы сербского правительства напомнил, что его страна является более 10 лет участником инициативы "Пояс и путь" и в ходе визита в Белград 7-8 мая председателя КНР Си Цзиньпина подписала около 30 документов, в первую очередь о поднятии всеобъемлющего стратегического партнерства на высший уровень.
"Этим документом, наряду со всем остальным, предусматривается и поддержка Сербии Глобальной инициативе (КНР – ред.) по безопасности. Хочу отметить, что эта инициатива говорит о концепции безопасности таким образом, который нашей стране и народу близок, ясен и понятен. Много раз мы как народ страдали и терпели из-за того, что определенные центры силы или террористические организации пытались осуществить свои интересы насилием, за счет жизней и безопасности наших граждан", - указал Дачич и отметил, что сербские власти сделали выводы о слабостях существующей глобальной структуры безопасности и необходимости в новом "всеобъемлющем подходе к общей безопасности без противостояния".
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