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Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России - РИА Новости, 09.09.2024
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08:00 09.09.2024 (обновлено: 08:08 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971151884.html
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России - РИА Новости, 09.09.2024
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России
Опять напоролись на собственные санкции — в США разразился "крабовый кризис", в Великобритании взлетели в цене традиционные фиш-энд-чипс. В Германии ждут... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:00
2024-09-09T08:08
экономика
россия
сша
китай
евросоюз
европейский совет
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Елена Савельева. Опять напоролись на собственные санкции — в США разразился "крабовый кризис", в Великобритании взлетели в цене традиционные фиш-энд-чипс. В Германии ждут дефицита минтая. Кому антироссийские запреты встали поперек горла — в материале РИА Новости."Крабовый кризис"Американцы запретили импорт рыбы и морепродуктов из России еще в марте 2022-го. Под санкции попали лосось, треска, краб и минтай. Позже отказались и от продуктов переработки — причем из любой страны, если рыба была российского происхождения.Уже тогда аналитики предупреждали: это плохо для рынка. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) указали на острый дефицит краба."Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — подчеркивал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.Россия наряду с Канадой была одним из главных поставщиков краба в США. За три квартала 2021-го импорт вырос на 28% — до 766 миллионов долларов. Теперь же у американцев, как пишет Bloomberg, "крабовый кризис".На очереди треска. Зверев напомнил, что за десять лет вылов этой рыбы в США сократился в два раза, поэтому ее стали импортировать из России. И вот "лавочка закрылась". Как и для минтая.Последствия наступили быстро.Американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, близка к банкротству — ее дочерняя компания, Marine Fishing International (MFI), обеспечивала поставки краба, выловленного в российских водах. Противоположный эффектВ России же проблем с экспортом рыбной продукции нет — за год на треть увеличились поставки в КНР, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков."Китай — важный торговый партнер. Это порядка 50% экспорта: 1,3 миллиона тонн на три миллиарда долларов", — отметил он.На рынок Китая пробивается и российский варено-мороженый краб, проводится фестиваль краба в Шанхае, налаживается торговля в новых провинциях. Вообще в планах Росрыболовства — изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах как Западной, так и Восточной Африки.Дефицит трескиЗа санкции расплачиваются и европейцы. Россия — один из крупнейших добытчиков трески в мире и главных ее поставщиков в ЕС. Сокращение вылова и ограничения в торговле привели к нехватке рыбы, переработчики бьют тревогу.В конце 2023-го Европейский совет исключил российскую рыбу из системы тарифных квот (ATQ) на 2024-2026-й. Там пошлин не было. Теперь — 13,7%. А в Великобритании — 35%, еще с 2022-го. В итоге резко подорожали &quot;фиш-энд-чипс&quot;, без которых англичане себя не мыслят. Раньше порция трески в кляре с картошкой фри стоила 6,48 фунта, сейчас — почти десять.Как отмечают британские эксперты, такая инфляция — результат изменения климата, падения урожайности и военных действий на Украине. На самом деле — антироссийских запретов.Останутся без минтаяВ ЕС отказались от российских ракообразных и икры два года назад. Но страны Балтии и Швеция настаивают на запрете также трески, кильки, сельди и другой рыбы.По данным Евростата, в 2022 году российский минтай на рынке ЕС занимал 27,9% (230 миллионов евро), в 2021-м — 20% (166 миллионов). В весовом выражении в 2023 году поставки достигли 84,2 тысячи тонн (в 2022-м было 80,5, в 2021-м — 57,6).Всего Евросоюз в 2023-м импортировал минтая более чем на миллиард евро. Из них 26,3%, или 266 миллионов евро, пришлось на российский продукт. Таким образом, в случае запрета европейцы лишатся более чем четверти поставок.А минтай очень популярен. В частности, в Германии — это 19% потребления рыбы. И местные СМИ уже готовят немцев к плохим новостям.Если в сентябре минтай попадет под санкции, взрывное подорожание неизбежно. Немцы останутся без любимых рыбных палочек, которых они съедают по 5,2 миллиона штук в день. Назревает серьезный кризис, и все из-за России, предупреждает Bild.&quot;Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески. Под угрозой увольнения могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы убить нашу отрасль&quot;, — констатировал Штеффен Майер, управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли.Москва тем временем сосредоточилась на приоритетных направлениях своего рыбного экспорта. Помимо Китая, это Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны.
https://radiosputnik.ru/20231222/moreprodukty-1917558553.html
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экономика, россия, сша, китай, евросоюз, европейский совет, великобритания, санкции в отношении россии, крабы, минтай
Экономика, Россия, США, Китай, Евросоюз, Европейский совет, Великобритания, Санкции в отношении России, крабы, минтай
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России

В США и Европе возникли проблемы с крабами, треской и минтаем

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПромышленная ловля трески
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Елена Савельева. Опять напоролись на собственные санкции — в США разразился "крабовый кризис", в Великобритании взлетели в цене традиционные фиш-энд-чипс. В Германии ждут дефицита минтая. Кому антироссийские запреты встали поперек горла — в материале РИА Новости.

"Крабовый кризис"

Американцы запретили импорт рыбы и морепродуктов из России еще в марте 2022-го. Под санкции попали лосось, треска, краб и минтай. Позже отказались и от продуктов переработки — причем из любой страны, если рыба была российского происхождения.
Уже тогда аналитики предупреждали: это плохо для рынка. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) указали на острый дефицит краба.
"Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — подчеркивал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Россия наряду с Канадой была одним из главных поставщиков краба в США. За три квартала 2021-го импорт вырос на 28% — до 766 миллионов долларов. Теперь же у американцев, как пишет Bloomberg, "крабовый кризис".
На очереди треска. Зверев напомнил, что за десять лет вылов этой рыбы в США сократился в два раза, поэтому ее стали импортировать из России. И вот "лавочка закрылась". Как и для минтая.
Последствия наступили быстро.
«

Американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, близка к банкротству — ее дочерняя компания, Marine Fishing International (MFI), обеспечивала поставки краба, выловленного в российских водах.

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Противоположный эффект

В России же проблем с экспортом рыбной продукции нет — за год на треть увеличились поставки в КНР, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Китай — важный торговый партнер. Это порядка 50% экспорта: 1,3 миллиона тонн на три миллиарда долларов", — отметил он.
На рынок Китая пробивается и российский варено-мороженый краб, проводится фестиваль краба в Шанхае, налаживается торговля в новых провинциях. Вообще в планах Росрыболовства — изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах как Западной, так и Восточной Африки.
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Дефицит трески

За санкции расплачиваются и европейцы. Россия — один из крупнейших добытчиков трески в мире и главных ее поставщиков в ЕС. Сокращение вылова и ограничения в торговле привели к нехватке рыбы, переработчики бьют тревогу.
В конце 2023-го Европейский совет исключил российскую рыбу из системы тарифных квот (ATQ) на 2024-2026-й. Там пошлин не было. Теперь — 13,7%.
«

А в Великобритании — 35%, еще с 2022-го. В итоге резко подорожали "фиш-энд-чипс", без которых англичане себя не мыслят. Раньше порция трески в кляре с картошкой фри стоила 6,48 фунта, сейчас — почти десять.

Как отмечают британские эксперты, такая инфляция — результат изменения климата, падения урожайности и военных действий на Украине. На самом деле — антироссийских запретов.
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Останутся без минтая

В ЕС отказались от российских ракообразных и икры два года назад. Но страны Балтии и Швеция настаивают на запрете также трески, кильки, сельди и другой рыбы.
По данным Евростата, в 2022 году российский минтай на рынке ЕС занимал 27,9% (230 миллионов евро), в 2021-м — 20% (166 миллионов). В весовом выражении в 2023 году поставки достигли 84,2 тысячи тонн (в 2022-м было 80,5, в 2021-м — 57,6).
«

Всего Евросоюз в 2023-м импортировал минтая более чем на миллиард евро. Из них 26,3%, или 266 миллионов евро, пришлось на российский продукт. Таким образом, в случае запрета европейцы лишатся более чем четверти поставок.

А минтай очень популярен. В частности, в Германии — это 19% потребления рыбы. И местные СМИ уже готовят немцев к плохим новостям.
Если в сентябре минтай попадет под санкции, взрывное подорожание неизбежно. Немцы останутся без любимых рыбных палочек, которых они съедают по 5,2 миллиона штук в день. Назревает серьезный кризис, и все из-за России, предупреждает Bild.
«

"Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески. Под угрозой увольнения могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы убить нашу отрасль", — констатировал Штеффен Майер, управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли.

Москва тем временем сосредоточилась на приоритетных направлениях своего рыбного экспорта. Помимо Китая, это Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны.
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайЕвросоюзЕвропейский советВеликобританияСанкции в отношении Россиикрабыминтай
 
 
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