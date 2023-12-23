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ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США
ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США - РИА Новости, 23.12.2023
ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США
Введение Соединенными Штатами запрета на импорт рыбопродукции из лосося, трески, минтая и краба, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:19
2023-12-23T01:19
2023-12-23T01:19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Введение Соединенными Штатами запрета на импорт рыбопродукции из лосося, трески, минтая и краба, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит по американским покупателям, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.О введении запрета объявил в пятницу американский Минфин. В США и раньше нельзя было ввозить российские морепродукты, но на переработку в третьих странах запрет не распространялся."Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", - сказал Зверев, назвав такое решение болезненным для американского рынка.Эксперт отметил, что из-за запрета на импорт рыбопродукции в США уже подорожали краб и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит и нехватка трески, отметил он. Зверев указал, что за прошедшее десятилетие вылов этой рыбы в США сократился в два раза, что вызывало необходимость ее импорта из России, однако "теперь лавочка закрыта". Аналогичная ситуация с 2014 года складывалась и с минтаем, добавил эксперт. "Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия", - заключил Зверев, не исключив более масштабных последствий для США.
https://ria.ru/20231215/rosatom-1915967756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США
ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по потребителям в США
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Введение Соединенными Штатами запрета на импорт рыбопродукции из лосося, трески, минтая и краба, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит по американским покупателям, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
О введении запрета объявил в пятницу американский Минфин.
В США
и раньше нельзя было ввозить российские морепродукты, но на переработку в третьих странах запрет не распространялся.
«
"Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", - сказал Зверев, назвав такое решение болезненным для американского рынка.
Эксперт отметил, что из-за запрета на импорт рыбопродукции в США уже подорожали краб и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит и нехватка трески, отметил он.
Зверев указал, что за прошедшее десятилетие вылов этой рыбы в США сократился в два раза, что вызывало необходимость ее импорта из России, однако "теперь лавочка закрыта". Аналогичная ситуация с 2014 года складывалась и с минтаем, добавил эксперт.
"Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия", - заключил Зверев, не исключив более масштабных последствий для США.
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