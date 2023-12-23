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ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США

ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США - РИА Новости, 23.12.2023

ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по самим США

Введение Соединенными Штатами запрета на импорт рыбопродукции из лосося, трески, минтая и краба, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:19

2023-12-23T01:19

2023-12-23T01:19

экономика

сша

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Введение Соединенными Штатами запрета на импорт рыбопродукции из лосося, трески, минтая и краба, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит по американским покупателям, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.О введении запрета объявил в пятницу американский Минфин. В США и раньше нельзя было ввозить российские морепродукты, но на переработку в третьих странах запрет не распространялся."Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", - сказал Зверев, назвав такое решение болезненным для американского рынка.Эксперт отметил, что из-за запрета на импорт рыбопродукции в США уже подорожали краб и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит и нехватка трески, отметил он. Зверев указал, что за прошедшее десятилетие вылов этой рыбы в США сократился в два раза, что вызывало необходимость ее импорта из России, однако "теперь лавочка закрыта". Аналогичная ситуация с 2014 года складывалась и с минтаем, добавил эксперт. "Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия", - заключил Зверев, не исключив более масштабных последствий для США.

https://ria.ru/20231215/rosatom-1915967756.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии