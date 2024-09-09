https://ria.ru/20240909/roynok_truda-1971494586.html

Названы регионы — лидеры по ситуации на рынке труда

Названы регионы — лидеры по ситуации на рынке труда - РИА Новости, 09.09.2024

Названы регионы — лидеры по ситуации на рынке труда

Рейтинг регионов России по ситуации на рынке труда, отражающий уровень оплаты, занятость, условия и другие показатели, возглавили Москва и Санкт-Петербург,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:09

2024-09-09T00:09

2024-09-09T00:43

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москва

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риа рейтинг

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Рейтинг регионов России по ситуации на рынке труда, отражающий уровень оплаты, занятость, условия и другие показатели, возглавили Москва и Санкт-Петербург, замыкают список республики Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости*.Как отмечают аналитики, на российском рынке труда в последние два года сложились уникальные условия. Кадровый дефицит на фоне высоких темпов роста производства способствовал аномальному росту заработной платы во многих отраслях экономики. При этом ситуация характеризуется активными миграциями трудовых ресурсов из одних секторов экономики в другие, а также из одних регионов в другие, в результате чего обостряется конкуренция между соискателями как по секторальным горизонтам, так и по региональным. Более конкурентоспособными оказываются развитые регионы с экономической и технологической точек зрения.Для оценки ситуации на рынке труда в субъектах Федерации аналитики РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2023 года. При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в целом по стране в 2023 году улучшилась, однако при этом в региональном разрезе она очень неоднородна. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2022 годом увеличилось на 5,15 пункта, а диапазон составил 98,10-6,70.Лидеры прежниеПо сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции в верхней части рейтинга. Первые три места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла приближается к наивысшему значению.Третье место занимает Московская область с 92,36 балла. На четвертое место поднялась Республика Татарстан (84,60 балла), пятую позицию заняла Республика Башкортостан (82,66 балла). В целом в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение – в нее вошла Тюменская область, а покинул Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.Регионы – лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь низкая безработица, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда.Нижние позиции рейтинга занимают Республики Ингушетия, Дагестан, Чеченская, Тыва и Кабардино-Балкарская. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 25. По сравнению с итогами 2022 года число таких субъектов снизилось на два. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда, как поясняют эксперты, являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.Улучшение ситуацииПо итогам 2023 года наибольшее увеличение рейтингового балла произошло в Республике Северная Осетия-Алания (+13,75 балла), Карачаево-Черкессии (+13,03 балла) и в Кабардино-Балкарии (+11,04 балла). Всего же значение рейтингового балла увеличилось в 83 регионах.В Республике Северная Осетия-Алания наибольшее влияние на рост рейтингового балла оказало увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и снижение доли безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы.Увеличение значения рейтингового балла в Карачаево-Черкессии произошло в основном за счет снижения коэффициента напряженности на рынке труда, сокращения уровня безработицы, снижения доли безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы.В Кабардино-Балкарии существенное влияние на рост рейтингового балла оказало увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снижение безработицы.Значение рейтингового балла снизилось только в Ямало-Ненецком и в Ханты-Мансийском автономном округах, причем в обоих регионах снижение было крайне незначительным (менее чем на 0,5 балла). На сокращение рейтингового балла здесь повлияло увеличение доли занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, снижение диверсификации рынка труда.Аналитики полагают, что, принимая во внимание текущий рекордно низкий уровень безработицы, интенсивную динамику роста заработных плат, по итогам 2024 года можно ожидать сохранения позитивных тенденций на рынке труда. Однако следует учитывать, что дефицит кадров может привести к снижению качества трудового ресурса, а рост зарплат, опережающий рост производительности труда – к дальнейшему раскручиванию инфляции, что в свою очередь приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка РФ и замедлению темпов экономического роста.Как считали рейтингМетодика расчета рейтинга регионов по рынку труда основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия, а также емкость рынка труда. Значение рейтингового балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. Максимально возможное значение регион может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение будет у субъекта, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям.Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета рейтинга использовались восемь показателей, объединенных в четыре группы. Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы.В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.В группу "Емкость рынка труда" входят следующие показатели: общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирования ограниченного числа отраслей.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20231012/trud-1902381352.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, москва, санкт-петербург, риа рейтинг