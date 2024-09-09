Все районы Новгородской области планируют газифицировать к 2030 году
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиВсе районы Новгородской области планируют газифицировать к 2030 году
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что к 2030 году все районы региона планируют газифицировать.
"Спасибо "Газпрому", мы начинали с очень низкого показателя, но активно ведем работу, уже 70%. Было 64 (процента), 70% получим по итогам следующего года, достойный показатель. Рассчитываем к 2030 году газифицировать все районы Новгородской области, где газа не было вообще никогда", - сказал Никитин на встрече с президентом.
В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, в регионе планируется проектирование и строительство 159 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 827,5 километра, межпоселковые газопроводы, газификацию 172 населенных пунктов в 15 районах области. В семь районов – Хвойнинский, Мошенской, Пестовский, Поддорский, Маревский, Батецкий, Холмский - газ придет впервые. Голубое топливо уже пущено в Хвойнинский и Мошенской.
В 2025 году запланировано строительство пяти межпоселковых газопроводов в Валдайском, Боровичском, Любытинском, Новгородском, Пестовском районах и округах, а также газификация десяти населенных пунктов в Хвойнинском, Боровичском, Мошенском районах и округах. В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы.
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