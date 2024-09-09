https://ria.ru/20240909/putin-1971598076.html
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области
Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:56
2024-09-09T13:56
2024-09-09T14:11
новгородская область
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным. "Промышленное производство начало подрастать в Новгородской области", - сказал Путин. Президент РФ принял Никитина в понедельник в Кремле, губернатор подготовил для Путина доклад о развитии Новгородской области.
https://ria.ru/20240909/putin-1971576300.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области
Путин: промышленное производство в Новгородской области начало расти