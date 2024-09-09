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Путин сообщил о росте производства в Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024
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13:56 09.09.2024 (обновлено: 14:11 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/putin-1971598076.html
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области
Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:56
2024-09-09T14:11
новгородская область
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным. "Промышленное производство начало подрастать в Новгородской области", - сказал Путин. Президент РФ принял Никитина в понедельник в Кремле, губернатор подготовил для Путина доклад о развитии Новгородской области.
https://ria.ru/20240909/putin-1971576300.html
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новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Путин сообщил о росте производства в Новгородской области

Путин: промышленное производство в Новгородской области начало расти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи. 9 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи. 9 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным.
"Промышленное производство начало подрастать в Новгородской области", - сказал Путин.
Президент РФ принял Никитина в понедельник в Кремле, губернатор подготовил для Путина доклад о развитии Новгородской области.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области
Вчера, 12:28
 
Новгородская областьРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
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