https://ria.ru/20240909/putin-1971598076.html

Путин сообщил о росте производства в Новгородской области

Путин сообщил о росте производства в Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024

Путин сообщил о росте производства в Новгородской области

Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:56

2024-09-09T13:56

2024-09-09T14:11

новгородская область

россия

владимир путин

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Промышленное производство в Новгородской области начало расти, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Андреем Никитиным. "Промышленное производство начало подрастать в Новгородской области", - сказал Путин. Президент РФ принял Никитина в понедельник в Кремле, губернатор подготовил для Путина доклад о развитии Новгородской области.

https://ria.ru/20240909/putin-1971576300.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)