Путин проведет встречу с избранными губернаторами
Песков: Путин после выборов в регионах встретится с избранными губернаторами
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате будет сообщено, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда", — сказал Песков.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.
Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на губернаторских выборах побеждают следующие кандидаты:
- в Республике Алтай — врио главы региона Андрей Турчак (74,09% голосов);
- в Забайкальском крае — губернатор Александр Осипов (82,27%);
- в Хабаровском крае — врио губернатора Дмитрий Демешин (81,03%);
- в Вологодской области — врио губернатора Георгий Филимонов (62,3%);
- в Калининградской области — врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55%);
- в Мурманской области — действующий губернатор Андрей Чибис (73,99%);
- в Оренбургской области — глава региона Денис Паслер (78,14%);
- в Самарской области — врио губернатора Вячеслав Федорищев (79,56%);
- в Курской области — врио губернатора Алексей Смирнов (65,28%);
- на Сахалине — глава региона Валерий Лимаренко (80,79%);
- в Кемеровской области — врио губернатора Илья Середюк (78,38%);
- в Курганской области — действующий губернатор Вадим Шумков (85,17%);
- в Липецкой области — глава региона Игорь Артамонов (81,16%).
Кроме того, по предварительным данным, в Башкирии лидирует действующий глава республики Радий Хабиров, в Калмыкии — его коллега Бату Хасиков, на Ставрополье — действующий губернатор Владимир Владимиров, в Астраханской области — действующий глава региона Игорь Бабушкин, в Волгоградской области — глава региона Андрей Бочаров, в Тульской — врио губернатора Дмитрий Миляев, в Челябинской — губернатор Алексей Текслер, в Петербурге — действующий глава региона Александр Беглов.