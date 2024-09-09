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Путин проведет встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 09.09.2024
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03:26 09.09.2024 (обновлено: 04:29 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html
Путин проведет встречу с избранными губернаторами
Путин проведет встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 09.09.2024
Путин проведет встречу с избранными губернаторами
Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате будет сообщено, заявил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:26
2024-09-09T04:29
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате будет сообщено, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда", — сказал Песков.С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на губернаторских выборах побеждают следующие кандидаты:Кроме того, по предварительным данным, в Башкирии лидирует действующий глава республики Радий Хабиров, в Калмыкии — его коллега Бату Хасиков, на Ставрополье — действующий губернатор Владимир Владимиров, в Астраханской области — действующий глава региона Игорь Бабушкин, в Волгоградской области — глава региона Андрей Бочаров, в Тульской — врио губернатора Дмитрий Миляев, в Челябинской — губернатор Алексей Текслер, в Петербурге — действующий глава региона Александр Беглов.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет встречу с избранными губернаторами

Песков: Путин после выборов в регионах встретится с избранными губернаторами

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате будет сообщено, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда", — сказал Песков.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.
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Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на губернаторских выборах побеждают следующие кандидаты:
  • в Республике Алтай — врио главы региона Андрей Турчак (74,09% голосов);
  • в Забайкальском крае — губернатор Александр Осипов (82,27%);
  • в Хабаровском крае — врио губернатора Дмитрий Демешин (81,03%);
  • в Вологодской области — врио губернатора Георгий Филимонов (62,3%);
  • в Калининградской области — врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55%);
  • в Мурманской области — действующий губернатор Андрей Чибис (73,99%);
  • в Оренбургской области — глава региона Денис Паслер (78,14%);
  • в Самарской области — врио губернатора Вячеслав Федорищев (79,56%);
  • в Курской области — врио губернатора Алексей Смирнов (65,28%);
  • на Сахалине — глава региона Валерий Лимаренко (80,79%);
  • в Кемеровской области — врио губернатора Илья Середюк (78,38%);
  • в Курганской области — действующий губернатор Вадим Шумков (85,17%);
  • в Липецкой области — глава региона Игорь Артамонов (81,16%).
Кроме того, по предварительным данным, в Башкирии лидирует действующий глава республики Радий Хабиров, в Калмыкии — его коллега Бату Хасиков, на Ставрополье — действующий губернатор Владимир Владимиров, в Астраханской области — действующий глава региона Игорь Бабушкин, в Волгоградской области — глава региона Андрей Бочаров, в Тульской — врио губернатора Дмитрий Миляев, в Челябинской — губернатор Алексей Текслер, в Петербурге — действующий глава региона Александр Беглов.
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