https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

Путин проведет встречу с избранными губернаторами

Путин проведет встречу с избранными губернаторами - РИА Новости, 09.09.2024

Путин проведет встречу с избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате будет сообщено, заявил... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:26

2024-09-09T03:26

2024-09-09T04:29

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате будет сообщено, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда", — сказал Песков.С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на губернаторских выборах побеждают следующие кандидаты:Кроме того, по предварительным данным, в Башкирии лидирует действующий глава республики Радий Хабиров, в Калмыкии — его коллега Бату Хасиков, на Ставрополье — действующий губернатор Владимир Владимиров, в Астраханской области — действующий глава региона Игорь Бабушкин, в Волгоградской области — глава региона Андрей Бочаров, в Тульской — врио губернатора Дмитрий Миляев, в Челябинской — губернатор Алексей Текслер, в Петербурге — действующий глава региона Александр Беглов.

https://ria.ru/20240909/vybory-1971497080.html

https://ria.ru/20240909/abramchenko-1971499994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика