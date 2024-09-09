https://ria.ru/20240909/polsha-1971528337.html

Польша не подписала контракт на поставку танков К2

Польша не подписала контракт на поставку танков К2 - РИА Новости, 09.09.2024

Польша не подписала контракт на поставку танков К2

Польские власти, вопреки ожиданиям, не подписали очередное исполнительное соглашение на поставки южнокорейских танков К2 во время выставки оборонной... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:57

2024-09-09T09:57

2024-09-09T14:02

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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Польские власти, вопреки ожиданиям, не подписали очередное исполнительное соглашение на поставки южнокорейских танков К2 во время выставки оборонной промышленности в Кельце на прошлой неделе, так как добиваются включения в контракт частичной "полонизации" этой техники и выгодных финансовых условий, сообщил журналистам заместитель министра обороны Польши, отвечающий за модернизацию, Павел Бейда. "Ничего нельзя делать наспех, мы следим за каждым злотым", - сказал он, подчеркнув, что нынешняя команда министерства национальной обороны ведет жесткие переговоры и "давит" на партнеров, чтобы соглашение было наиболее выгодным для польской стороны. Замглавы минобороны добавил, что переговоры по контракту ведет Агентство по вооружениям от имени министерства. Подрядчиком выступит польско-корейский оружейный консорциум, созданный компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa и Hyundai Rotem. "В настоящее время мы ищем лучшие источники финансирования контракта", - указал Бейда напомнив, что прежняя партия власти Польши "Право и справедливость" подписала рамочное соглашение на танки К2 на тысячу единиц, половина из которых должна была быть поставлена напрямую с южнокорейских производственных линий, а вторая часть контракта предусматривала полонизацию. "Рамочное соглашение "Права и справедливости" не предусматривало финансирования. Они просто оставили нас без финансирования", - заявил представитель оборонного ведомства. Прежде чем передать власть, команде "Право и справедливость" удалось подписать первый исполнительный контракт на поставку 180 танков К2. Первые машины прибыли в Польшу в декабре 2022 года. Азиатские партнеры последовательно поставляют новые танки в рамках этого соглашения. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ и все самолеты и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9. Однако польская сторона хочет получить модернизированные версии вооружений и рассчитывает более чем 2/3 от стоимости контракта покрыть за счет дополнительной финансовой помощи от Сеула. Польская газета Rzeczpospolita в августе прошлого года сообщала, что для реализации первого контракта Южная Корея выделила Польше кредит на сумму в 9,2 миллиарда долларов, а для второго Варшава подала заявку на 15,6 миллиарда. Южнокорейские оборонные компании надеялись финализировать второй контракт в первой половине 2023 года, до возможной смены власти в Польше, но не смогли этого сделать из-за финансовых ограничений KEXIM, после чего возникли опасения полной отмены контракта. Как сообщала газета Financial Times, предыдущее польское правительство под руководством правой партии "Право и справедливость" финансировало закупки через специальный фонд для покрытия чрезвычайных расходов, но коалиция оппозиционных партий, получившая объединенное большинство голосов на выборах в октябре 2023 года, обвинила правительство в том, что оно не учитывает перерасход средств в обычном бюджете. Согласно действовавшему ранее южнокорейскому законодательству, Корейский экспортно-импортный банк, обычно финансирующий крупные межправительственные соглашения, не мог предоставлять кредиты одним и тем же лицам на сумму, превышающую 40% собственного капитала. На конец июля прошлого года он составлял 18,4 триллиона вон, поэтому сумма экспортного финансирования для оружейной сделки с Польшей была ограничена 7,36 триллиона вон (около 5,5 миллиарда долларов). При этом на реализацию первого контракта KEXIM вместе Корейской корпорацией торгового страхования (K-sure) уже выделили по 6 триллионов вон, поэтому на дополнительную поддержку оставалось не более 1,36 триллиона вон (порядка 1 миллиарда долларов). В январе 2024 года парламент Южной Кореи одобрил увеличение уставного капитала KEXIM с 15 до 25 триллионов вон, поэтому теперь Сеул рассчитывает, что сможет обеспечить необходимое финансирование для покрытия сделки. Сообщалось также, что для финансирования второй очереди соглашения были привлечены пять крупнейших банков Южной Кореи, которые готовы выдать Польше синдицированный кредит на сумму в 8,2 миллиарда долларов США.

https://ria.ru/20240328/general-1936280017.html

https://ria.ru/20240729/tekhnika-1962760953.html

https://ria.ru/20240821/polsha-1967494299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, южная корея, сеул, право и справедливость, hyundai creta, в мире