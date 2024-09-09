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Пленный рассказал, как герой Украины "Волына" принимал наркотики

Пленный рассказал, как герой Украины "Волына" принимал наркотики - РИА Новости, 09.09.2024

Пленный рассказал, как герой Украины "Волына" принимал наркотики

Командир батальона 36-й бригады морской пехоты, которому на Украине присвоено звание героя, Сергей Волынский, известный под позывным Волына, употреблял... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:45

2024-09-09T05:45

2024-09-09T12:13

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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Командир батальона 36-й бригады морской пехоты, которому на Украине присвоено звание героя, Сергей Волынский, известный под позывным Волына, употреблял наркотики на боевом посту во время боев в Мариуполе, об этом РИА Новости рассказал пленный сослуживец Волыны, командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк."Не только травку (употреблял Волынский. — Прим. ред.), но и поболе. Как бы я в наркотиках не силен, но знаю, что был и амфетамин, и "кокс" (кокаин — Прим. ред.). Рассказывали, что это и на службе было, а не только на выходных дома", — рассказал Таранюк.По его словам, о пристрастии Волыны к употреблению наркотиков знали в командовании 36-й бригады, однако это никак не влияло на отношение к нему начальства элитного подразделения."Я думаю, что знало (руководство подразделения. — Прим. ред.), но закрывали глаза, так как он офицер. Сами понимаете. Поэтому закрывали. Но большинство знало, что он принимает наркотики", — сообщил пленный морпех.Таранюк также предположил, что Волына вполне мог втянуть в свое увлечение наркотиками сослуживцев, тем более что командование бригады не демонстрировало своего неудовольствия поведением офицера."Этого не могу сказать, но раз сослуживцы знали, то, наверное, с какими-то сослуживцами он принимал", — заявил он при ответе на соответствующий вопрос. Начальство 36-й бригады в определенный момент просто понизило Волыну в должности до заместителя командира батальона по воздушно-десантной подготовке. По словам Таранюка, перед началом штурма Мариуполя он занимал должность замкомандира по боевой подготовке, в подразделении парашютная подготовка практически не велась, тем более заниматься ей было бессмысленно во время боев в Мариуполе. В конце апреля 2022-го российские войска заблокировали на заводе "Азовсталь" в Мариуполе более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в России). Сергей Волынский в качестве представителя бригады морских пехотинцев записывал видеообращения Борису Джонсону (на тот момент премьер-министру Великобритании), папе Римскому, Владимиру Зеленскому и требовал "экстракции" и вывоза в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении города. Части 36-й бригады морской пехоты ВСУ в начале апреля находились на заводе имени Ильича, оттуда ставший уже командиром батальона Сергей Волынский отступил на "Азовсталь", где соединился с подразделением "Азов"*. Большинство военных 36-ой бригады морской пехоты ВСУ попыталось прорваться на территорию, контролируемую Киевом, и они были либо уничтожены бойцами ВС Росии, либо попали в плен.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240903/dnr-1970298290.html

https://ria.ru/20240904/delo-1970647347.html

https://ria.ru/20240828/khakery-1968894442.html

https://ria.ru/20240402/narkotiki-1937367096.html

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мариуполь, россия, украина, борис джонсон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире