https://ria.ru/20240909/plazma-1971717786.html

Ученый предупредил о надвигающемся на Землю облаке плазмы

Ученый предупредил о надвигающемся на Землю облаке плазмы - РИА Новости, 10.09.2024

Ученый предупредил о надвигающемся на Землю облаке плазмы

На Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, край образовавшегося облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября, сообщил руководитель... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-09T23:55

2024-09-09T23:55

2024-09-10T00:02

наука

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. На Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, край образовавшегося облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с RT.Как уточнил ученый, большая часть плазменного облака пройдет мимо Земли, однако его край заденет нашу планету. Он добавил, что такие облака движутся примерно двое или трое суток.По словам ученого, поскольку данное событие может произойти вечером, есть вероятность, что в некоторых частях нашей планеты можно будет увидеть полярное сияние.

https://ria.ru/20240905/kosmos-1970667001.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук