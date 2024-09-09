НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ
НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению украинских летчиков
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Пилоты истребителей F-16 из стран - членов НАТО, ушедшие в отставку, могут быть привлечены к обучению украинских летчиков, сообщил в понедельник сенатор США Линдси Грэм (включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Этот вопрос обсуждался Владимиром Зеленским и делегацией Конгресса США на встрече, которая прошла 6 сентября в Италии.
"Приоритетом наших разговоров были возможность использования (поставляемого Киеву странами Запада – ред.) оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, говорили про привлечение пилотов F-16 в отставке из стран НАТО, которые могли бы тренировать боевых летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями", - сказал Грэм в эфире телеканала "Рада".
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев 23 августа заявлял, что "ветеранов" НАТО, которых планируется посадить за штурвал F-16 для участия в конфликте на Украине, можно увидеть совсем скоро, уже на сбитых Россией самолетах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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