https://ria.ru/20240909/piloty-1971661051.html

НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

Пилоты истребителей F-16 из стран - членов НАТО, ушедшие в отставку, могут быть привлечены к обучению украинских летчиков, сообщил в понедельник сенатор США... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:21

2024-09-09T17:21

2024-09-09T17:21

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владимир зеленский

виктор бондарев

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Пилоты истребителей F-16 из стран - членов НАТО, ушедшие в отставку, могут быть привлечены к обучению украинских летчиков, сообщил в понедельник сенатор США Линдси Грэм (включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Этот вопрос обсуждался Владимиром Зеленским и делегацией Конгресса США на встрече, которая прошла 6 сентября в Италии. "Приоритетом наших разговоров были возможность использования (поставляемого Киеву странами Запада – ред.) оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, говорили про привлечение пилотов F-16 в отставке из стран НАТО, которые могли бы тренировать боевых летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями", - сказал Грэм в эфире телеканала "Рада". Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев 23 августа заявлял, что "ветеранов" НАТО, которых планируется посадить за штурвал F-16 для участия в конфликте на Украине, можно увидеть совсем скоро, уже на сбитых Россией самолетах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/ssha-1971659835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор бондарев, сергей лавров, нато, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф, f-16, в мире