https://ria.ru/20240909/peterburg-1971718097.html

В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу

В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу - РИА Новости, 10.09.2024

В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу

Специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-09T23:55

2024-09-09T23:55

2024-09-10T00:02

общество

репино

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. Нерпу нашли жители на берегу озера в тяжелом состоянии и привезли в центр. "Ладожская нерпа оказалась взрослой молодой самкой возрастом 4-5 лет. Нерпа размером с Крошика, только очень исхудавшая, так что видны тазовые кости и позвоночник. Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в которой находится по настоящей время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен в Репино на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Запада. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За эти годы в центре были спасены более 180 ластоногих. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240905/nerpy-1971017306.html

репино

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга