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В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу - РИА Новости, 10.09.2024
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23:55 09.09.2024 (обновлено: 00:02 10.09.2024)
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971718097.html
В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу
В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу - РИА Новости, 10.09.2024
В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу
Специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T23:55
2024-09-10T00:02
общество
репино
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. Нерпу нашли жители на берегу озера в тяжелом состоянии и привезли в центр. "Ладожская нерпа оказалась взрослой молодой самкой возрастом 4-5 лет. Нерпа размером с Крошика, только очень исхудавшая, так что видны тазовые кости и позвоночник. Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в которой находится по настоящей время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен в Репино на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Запада. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За эти годы в центре были спасены более 180 ластоногих. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240905/nerpy-1971017306.html
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общество, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Общество, Репино, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу

В Петербурге специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу

© Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramВ Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
В Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
В Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Нерпу нашли жители на берегу озера в тяжелом состоянии и привезли в центр.
«
"Ладожская нерпа оказалась взрослой молодой самкой возрастом 4-5 лет. Нерпа размером с Крошика, только очень исхудавшая, так что видны тазовые кости и позвоночник. Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в которой находится по настоящей время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен в Репино на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Запада. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За эти годы в центре были спасены более 180 ластоногих.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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ОбществоРепиноСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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