В Петербурге выхаживают больную ладожскую нерпу
В Петербурге специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу
В Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Специалисты выхаживают больную ладожскую нерпу в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Нерпу нашли жители на берегу озера в тяжелом состоянии и привезли в центр.
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"Ладожская нерпа оказалась взрослой молодой самкой возрастом 4-5 лет. Нерпа размером с Крошика, только очень исхудавшая, так что видны тазовые кости и позвоночник. Прибыла к нам с высокой температурой и в состоянии комы, в которой находится по настоящей время. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен в Репино на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Запада. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За эти годы в центре были спасены более 180 ластоногих.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.