https://ria.ru/20240909/peskov-1971578260.html

В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах

В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах - РИА Новости, 09.09.2024

В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах

Временно исполняющие обязанности глав регионов РФ уверенно победили на выборах, партия "Единая Россия" показала высокие результаты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:37

2024-09-09T12:37

2024-09-09T12:37

политика

россия

дмитрий песков

единая россия

госдума рф

единый день голосования в россии

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющие обязанности глав регионов РФ уверенно победили на выборах, партия "Единая Россия" показала высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные и высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов, но в остальном я все-таки предлагаю дождаться итоговых комментариев Центризбиркома", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об оценке Кремлем итогов выборов губернаторов РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240909/vybory-1971576094.html

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политика, россия, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024