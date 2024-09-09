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В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
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12:37 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578260.html
В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах
В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах
Временно исполняющие обязанности глав регионов РФ уверенно победили на выборах, партия "Единая Россия" показала высокие результаты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:37
2024-09-09T12:37
политика
россия
дмитрий песков
единая россия
госдума рф
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющие обязанности глав регионов РФ уверенно победили на выборах, партия "Единая Россия" показала высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные и высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов, но в остальном я все-таки предлагаю дождаться итоговых комментариев Центризбиркома", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об оценке Кремлем итогов выборов губернаторов РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
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политика, россия, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах

Песков: врио глав регионов уверенно победили на выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющие обязанности глав регионов РФ уверенно победили на выборах, партия "Единая Россия" показала высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные и высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов, но в остальном я все-таки предлагаю дождаться итоговых комментариев Центризбиркома", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об оценке Кремлем итогов выборов губернаторов РФ.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков
Вчера, 12:28
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковЕдиная РоссияГосдума РФЕдиный день голосования в РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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