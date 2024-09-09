https://ria.ru/20240909/perm-1971624242.html

В Перми возбудили дело после стрельбы в ночном клубе

В Перми возбудили дело после стрельбы в ночном клубе - РИА Новости, 09.09.2024

В Перми возбудили дело после стрельбы в ночном клубе

Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве после потасовки между охраной и гостями ночного клуба в центре Перми, во время которой сотрудник выстрелил из... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:20

2024-09-09T15:20

2024-09-09T15:20

происшествия

пермь

ленинский район

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве после потасовки между охраной и гостями ночного клуба в центре Перми, во время которой сотрудник выстрелил из газового пистолета и были травмированы трое, сообщают краевые ГУ МВД и минздрав. По данным ведомства, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения с незаряженным пневматическим пистолетом попытались пройти в заведение. Их не пустила охрана. После чего между сотрудниками заведения и гостями началась потасовка, во время которой охранник для предотвращения противоправных действий граждан выстрелил из газового пистолета. "Следствием отдела полиции Ленинского района Перми по факту хулиганства в одном из ночных клубов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Все участники события установлены. Ведется следствие", - говорится в сообщении. В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что в инциденте травмы получили трое молодых мужчин, их доставили к медикам, но от госпитализации пострадавшие отказались. В пермских пабликах в соцсетях указано, что ЧП случилось в ночном клубе DOSKI, расположенном на улице Ленина, в здании напротив краевого заксобрания. На опубликованных видео видна кровь на полу заведения. На сайте заведения DOSKI указано, что днем в кафе можно пообедать, а ночью проводятся вечеринки с DJ и артистами. Уточняется, что клубы под таким же названием работают в Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске и Воронеже.

https://ria.ru/20240907/proverka-1971251799.html

https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946631492.html

пермь

ленинский район

россия

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происшествия, пермь, ленинский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)