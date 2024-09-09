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Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 09.09.2024
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11:13 09.09.2024 (обновлено: 11:19 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971552931.html
Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева
Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 09.09.2024
Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:13
2024-09-09T11:19
киев
москва
стамбул
в мире
виктория нуланд
россия
украина
михаил зыгарь
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами."Турки предложили площадку (для проведения переговоров). Нас там не было. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки... Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет", - заявила Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю*.Нуланд не сказала прямо, что США не одобрили соглашение между Россией и Украиной. Однако, по ее словам, американской стороне стало понятно, что главное условие РФ было невыгодно Киеву, так как якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на Россию."Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось", - добавила она.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971516615.html
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киев, москва, стамбул, в мире, виктория нуланд, россия, украина, михаил зыгарь, владимир зеленский, верховная рада украины
Киев, Москва, Стамбул, В мире, Виктория Нуланд, Россия, Украина, Михаил Зыгарь, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева

Нуланд косвенно признала, что США сорвали переговоры Москвы и Киева в Стамбуле

© AP Photo / Alex BrandonВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами.
"Турки предложили площадку (для проведения переговоров). Нас там не было. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки... Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет", - заявила Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю*.
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
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Нуланд не сказала прямо, что США не одобрили соглашение между Россией и Украиной. Однако, по ее словам, американской стороне стало понятно, что главное условие РФ было невыгодно Киеву, так как якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на Россию.
"Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось", - добавила она.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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