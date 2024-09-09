Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева
Нуланд косвенно признала, что США сорвали переговоры Москвы и Киева в Стамбуле
© AP Photo / Alex BrandonВиктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами.
"Турки предложили площадку (для проведения переговоров). Нас там не было. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки... Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет", - заявила Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю*.
Нуланд не сказала прямо, что США не одобрили соглашение между Россией и Украиной. Однако, по ее словам, американской стороне стало понятно, что главное условие РФ было невыгодно Киеву, так как якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на Россию.
"Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось", - добавила она.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.