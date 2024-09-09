СМИ объяснили, почему Орбан не предупредил Зеленского о встрече с Путиным
ATV: Орбан правильно поступил, не предупредив Зеленского о встрече с Путиным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что правильно поступил, не предупредив Владимира Зеленского в июле о том, что через два дня после визита в Киев он отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил венгерский портал ATV.
"Отвечая на один из вопросов, он сказал, что не сообщил президенту Украины Зеленскому, что на следующий день проведет переговоры с президентом России Путиным, и посчитал это правильным", - сообщает издание, ссылаясь на закрытое выступление Орбана в венгерском городе Кётче, которым традиционно открывается венгерский политический сезон.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.