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СМИ объяснили, почему Орбан не предупредил Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 09.09.2024
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15:37 09.09.2024 (обновлено: 15:53 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/orban-1971629255.html
СМИ объяснили, почему Орбан не предупредил Зеленского о встрече с Путиным
СМИ объяснили, почему Орбан не предупредил Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ объяснили, почему Орбан не предупредил Зеленского о встрече с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что правильно поступил, не предупредив Владимира Зеленского в июле о том, что через два дня после визита в Киев он РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:37
2024-09-09T15:53
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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что правильно поступил, не предупредив Владимира Зеленского в июле о том, что через два дня после визита в Киев он отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил венгерский портал ATV. "Отвечая на один из вопросов, он сказал, что не сообщил президенту Украины Зеленскому, что на следующий день проведет переговоры с президентом России Путиным, и посчитал это правильным", - сообщает издание, ссылаясь на закрытое выступление Орбана в венгерском городе Кётче, которым традиционно открывается венгерский политический сезон. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
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в мире, китай, москва, россия, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Китай, Москва, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
СМИ объяснили, почему Орбан не предупредил Зеленского о встрече с Путиным

ATV: Орбан правильно поступил, не предупредив Зеленского о встрече с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что правильно поступил, не предупредив Владимира Зеленского в июле о том, что через два дня после визита в Киев он отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил венгерский портал ATV.
"Отвечая на один из вопросов, он сказал, что не сообщил президенту Украины Зеленскому, что на следующий день проведет переговоры с президентом России Путиным, и посчитал это правильным", - сообщает издание, ссылаясь на закрытое выступление Орбана в венгерском городе Кётче, которым традиционно открывается венгерский политический сезон.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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