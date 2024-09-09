https://ria.ru/20240909/opros-1971672544.html

Почти 60% украинцев не верят, что реформы улучшат их жизнь, показал опрос

Почти 60% украинцев не верят, что реформы улучшат их жизнь, показал опрос - РИА Новости, 09.09.2024

Почти 60% украинцев не верят, что реформы улучшат их жизнь, показал опрос

Почти 60% граждан Украины не верят, что недавние перестановки в правительстве улучшат их жизнь, свидетельствуют результаты опроса украинской компании Active... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:03

2024-09-09T18:03

2024-09-09T18:03

в мире

украина

дмитрий кулеба

ольга стефанишина

денис малюська

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Почти 60% граждан Украины не верят, что недавние перестановки в правительстве улучшат их жизнь, свидетельствуют результаты опроса украинской компании Active Group. Согласно проведенному опросу, 58,8% граждан Украины считают, что качество управления государством после перестановок в правительстве не изменится, 4,1% респондентов считают, что ситуация станет хуже, 5,8% украинцев уверены, что ситуация значительно ухудшится. При этом в улучшения верят всего 13,5% респондентов, а 17,8 % опрошенных затруднились с ответом. Опрос проводится 7 сентября онлайн, методом заполнения анкет гражданами старше 18 лет. Было опрошено 600 человек. Теоретическая погрешность не превышает 4%. На Украине на прошлой неделе после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, ольга стефанишина, денис малюська