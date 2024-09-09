https://ria.ru/20240909/oez-1971673672.html

Телевизоры и "умные" колонки будут собирать в ОЭЗ "Новгородская"

Телевизоры и "умные" колонки будут собирать в ОЭЗ "Новгородская" - РИА Новости, 09.09.2024

Телевизоры и "умные" колонки будут собирать в ОЭЗ "Новгородская"

Телевизоры и "умные" колонки будет собирать "ГигаФабрика" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская" с 2025 года, доложил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:06

2024-09-09T18:06

2024-09-09T18:06

экономика

россия

новгородский район

великий новгород

андрей никитин (политик)

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телевизоры и "умные" колонки будет собирать "ГигаФабрика" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская" с 2025 года, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин. В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. На территории ОЭЗ продолжается создаваться вся необходимая инфраструктура. Производственный корпус и системы газоснабжения и теплоснабжения на сегодняшний день введены в эксплуатацию. Статус резидентов имеют 11 компаний, из них 9 привлечены за 2023-2024 годы. "По особой экономической зоне идем с опережением на год. Помните, я к Вам обращался в 2018 году, когда был мораторий, с просьбой его снять? Вот уже первые три резидента, несмотря на то, что нам еще год вроде как по плану можно, – уже там. А в следующем году заходит "ГигаФабрика", будет собирать телевизоры и "умные" колонки. То есть у нас здесь все хорошо", - рассказал Никитин. В аренду сданы 100% площадей производственного корпуса. Выпускаются специализированные термостойкие защитные кабельные трубы, напорные полимерные трубы, суперконцентраты, электрические тепловые пушки, воздушные фильтры для грузовых автомобилей, комплектные распределительные устройства, запчасти для атомных электростанций, алюминиевая посуда с антипригарным напылением, электронные устройства, кабельно-проводниковая продукция для электрических сетей низкого напряжения. Общая сумма заявленных инвестиций составляет более 9 миллиардов рублей, резидентами будет создано 1549 новых рабочих мест. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года. ОЭЗ "Новгородская" расположена на территории Новгородского района, в непосредственной близости к Великому Новгороду и федеральной трассе М-10.

https://ria.ru/20240612/oez-1952421610.html

https://ria.ru/20240606/kurort-1951114420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, новгородский район, великий новгород, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин