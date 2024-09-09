https://ria.ru/20240909/nikitin-1971661464.html

Никитин: медиков стало больше за три года благодаря региональной программе

Никитин: медиков стало больше за три года благодаря региональной программе - РИА Новости, 09.09.2024

Никитин: медиков стало больше за три года благодаря региональной программе

Благодаря региональной программе предоставления медикам квартир с правом дальнейшей приватизации на 10% выросло количество врачей в Новгородской области за... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:22

2024-09-09T17:22

2024-09-09T17:22

новгородская область

медики

андрей никитин (политик)

социальные выплаты

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Благодаря региональной программе предоставления медикам квартир с правом дальнейшей приватизации на 10% выросло количество врачей в Новгородской области за последние три года, сообщил губернатор Андрей Никитин. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. "Поэтому есть программа по предоставлению квартир для медиков, мы ее в регионе реализуем, и на сегодня нам удалось прекратить спад и начать потихонечку рост числа медицинских работников в регионе. То есть где-то на 10 процентов выросло количество врачей за последние три года. Это, конечно, немного... Если врач приходит, мы в первый же год даем квартиру. Он ничего не платит, кроме коммуналки, а через семь лет она переходит в собственность. Таким образом "бесплатная ипотека" у нас работает", - сказал он Путину, отвечая на его слова о нехватке специалистов в системе здравоохранения в области. Приобретение жилья медицинским работникам с возможностью дальнейшей приватизации осуществляется в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2029 года". За пять лет было закуплено 207 квартир. Региональный минздрав также предоставляет медикам ежегодную единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей в течение трех лет для остродефицитных специальностей. За два года реализации программы выплату получили 63 медицинских работника. Кроме того, медики, отработавшие более 3 лет, могут принять участие в конкурсе "Новгородский врач" и получить в случае выигрыша 500 тысяч рублей. За два года проведения конкурса 110 врачам присвоен статус "Новгородский врач" с предоставлением выплаты. Ежемесячные выплаты также предоставляются молодым специалистам в сельской местности. За три года программы выплата назначена 57 медикам.

https://realty.ria.ru/20240909/nikitin-1971659225.html

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971649214.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, медики, андрей никитин (политик), социальные выплаты