https://ria.ru/20240909/nato-1971504136.html

В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям

В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям - РИА Новости, 09.09.2024

В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям

"Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:54

2024-09-09T03:54

2024-09-09T09:54

александр вольфович

нато

белоруссия

украина

финляндия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Фиксируются новые попытки Запада втянуть в альянс некоторые балканские государства, а также страны постсоветского пространства. А отдельные "горячие головы", вероятно, для зондирования общественного мнения, уже делают вбросы о возможности приема Украины в альянс даже частями", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".По его словам, НАТО продолжает настойчиво продвигать политику своего ничем не обоснованного расширения. Если в 1989 году в состав организации входило 16 стран, то в 2024 году их стало уже 32. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается альянсом в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга альянса. "При этом останавливаться никто не собирается", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html

https://ria.ru/20240831/vstuplenie-1969692901.html

белоруссия

украина

финляндия

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александр вольфович, нато, белоруссия, украина, финляндия