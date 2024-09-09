В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям
СБ Белоруссии: на Западе делают вбросы о возможном приеме Украины в НАТО частями
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
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"Фиксируются новые попытки Запада втянуть в альянс некоторые балканские государства, а также страны постсоветского пространства. А отдельные "горячие головы", вероятно, для зондирования общественного мнения, уже делают вбросы о возможности приема Украины в альянс даже частями", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
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По его словам, НАТО продолжает настойчиво продвигать политику своего ничем не обоснованного расширения. Если в 1989 году в состав организации входило 16 стран, то в 2024 году их стало уже 32. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается альянсом в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга альянса.
"При этом останавливаться никто не собирается", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.
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