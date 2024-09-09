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В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям - РИА Новости, 09.09.2024
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03:54 09.09.2024 (обновлено: 09:54 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/nato-1971504136.html
В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям
В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям - РИА Новости, 09.09.2024
В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям
"Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:54
2024-09-09T09:54
александр вольфович
нато
белоруссия
украина
финляндия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. &quot;Фиксируются новые попытки Запада втянуть в альянс некоторые балканские государства, а также страны постсоветского пространства. А отдельные &quot;горячие головы&quot;, вероятно, для зондирования общественного мнения, уже делают вбросы о возможности приема Украины в альянс даже частями&quot;, - сказал Вольфович в интервью журналу &quot;Национальная оборона&quot;.По его словам, НАТО продолжает настойчиво продвигать политику своего ничем не обоснованного расширения. Если в 1989 году в состав организации входило 16 стран, то в 2024 году их стало уже 32. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается альянсом в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга альянса. "При этом останавливаться никто не собирается", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html
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александр вольфович, нато, белоруссия, украина, финляндия
Александр Вольфович, НАТО, Белоруссия, Украина, Финляндия
В Белоруссии заявили о вбросах о возможном приеме Украины в НАТО по частям

СБ Белоруссии: на Западе делают вбросы о возможном приеме Украины в НАТО частями

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«

"Фиксируются новые попытки Запада втянуть в альянс некоторые балканские государства, а также страны постсоветского пространства. А отдельные "горячие головы", вероятно, для зондирования общественного мнения, уже делают вбросы о возможности приема Украины в альянс даже частями", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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1 сентября, 14:35
По его словам, НАТО продолжает настойчиво продвигать политику своего ничем не обоснованного расширения. Если в 1989 году в состав организации входило 16 стран, то в 2024 году их стало уже 32. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается альянсом в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга альянса.
"При этом останавливаться никто не собирается", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.
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Александр ВольфовичНАТОБелоруссияУкраинаФинляндия
 
 
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