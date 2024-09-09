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Глава МИД Турции обсудит ситуацию в Газе на заседании ЛАГ - РИА Новости, 09.09.2024
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12:35 09.09.2024 (обновлено: 12:47 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/mid-1971577698.html
Глава МИД Турции обсудит ситуацию в Газе на заседании ЛАГ
Глава МИД Турции обсудит ситуацию в Газе на заседании ЛАГ - РИА Новости, 09.09.2024
Глава МИД Турции обсудит ситуацию в Газе на заседании ЛАГ
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит во вторник на заседании Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире ситуацию в Газе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:35
2024-09-09T12:47
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит во вторник на заседании Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире ситуацию в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."В Каире 10 сентября 2024 года состоится очередное заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ), которое проводится регулярно в марте и сентябре. На открытии заседания, в котором примет участие министр Фидан, будут обсуждаться региональные вопросы, в частности, ситуация в Газе", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на повестке дня также стоит вопрос о повышении уровня координации в Лиге арабских государств.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html
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РИА Новости
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в мире, цены на нефть, израиль
В мире, Цены на нефть, Израиль
Глава МИД Турции обсудит ситуацию в Газе на заседании ЛАГ

Глава МИД Турции Фидан обсудит в Каире ситуацию в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит во вторник на заседании Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире ситуацию в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"В Каире 10 сентября 2024 года состоится очередное заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ), которое проводится регулярно в марте и сентябре. На открытии заседания, в котором примет участие министр Фидан, будут обсуждаться региональные вопросы, в частности, ситуация в Газе", - сообщил собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган
7 сентября, 20:20
По его словам, на повестке дня также стоит вопрос о повышении уровня координации в Лиге арабских государств.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Боррель допустил возобновление миссии ЕС по контролю границ Египта и Газы
Вчера, 10:28
 
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