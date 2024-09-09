В Комсомольске-на-Амуре выбрали нового мэра
Новым мэром Комсомольска-на-Амуре станет Дмитрий Заплутаев
© Фото : Дмитрий Заплутаев/ВКонтактеДмитрий Заплутаев
© Фото : Дмитрий Заплутаев/ВКонтакте
Дмитрий Заплутаев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Новый мэр будет руководить Комсомольском-на-Амуре, им станет Дмитрий Заплутаев, действующий глава города не баллотировался на новый срок, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.
"Жорник Александр Викторович не участвовал, он стал депутатом законодательной думы Хабаровского края. На этих выборах участвовало пять кандидатов, действующий глава не баллотировался. Поэтому у города Комсомольска-на-Амуре новый глава. Им стал кандидат, выдвинутый политической партией "Единая Россия", Заплутаев Дмитрий Александрович, он в свою поддержку получил 43,77%", - сказал Кузьменко на пресс-конференции в понедельник.
Второе место занял представитель ЛДПР Владимир Гинсбург. В его поддержку отдали свои голоса 26,23% избирателей. Третье место у Сергея Юганова. Он был выдвинут политической партией "Справедливая Россия" (13,99%). Менее 10% получили еще два кандидата. Это Роман Кверенк от партии КПРФ (5,35%) и еще один коммунист - Станислав Шуваев (4,08%).
Александр Жорник в сентябре 2019 года был избран главой Комсомольска-на-Амуре. Член партии ЛДПР. Он в своем Telegram поблагодарил жителей города за поддержку его кандидатуры на выборах депутатов в краевой парламент (округ № 21).
"Хочу заверить, что на новом посту буду и дальше все свои знания, весь свой опыт направлять на благо комсомольчан, работать для Комсомольска-на-Амуре. Остаюсь в команде Комсомольска-на-Амуре. И ещё, до официального вступления в должность вновь избранного главы города буду честно исполнять свои прежние обязанности, манкировать ими не буду", - заключил Жорник.
За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали, по данным Кузьменко, 314,110 тысячи жителей Хабаровского края - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладают более 900 тысяч жителей региона. В регионе проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") победил с 81,03% голосов (254,245 тысячи человек) в борьбе с тремя другими кандидатами на пост губернатора.