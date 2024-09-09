https://ria.ru/20240909/mer-1971536162.html

В Комсомольске-на-Амуре выбрали нового мэра

В Комсомольске-на-Амуре выбрали нового мэра - РИА Новости, 09.09.2024

В Комсомольске-на-Амуре выбрали нового мэра

Новый мэр будет руководить Комсомольском-на-Амуре, им станет Дмитрий Заплутаев, действующий глава города не баллотировался на новый срок, сообщил председатель... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:22

2024-09-09T10:22

2024-09-09T11:04

политика

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

лдпр

справедливая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971535647_0:242:1150:889_1920x0_80_0_0_59562c795b000202986ed27ca657a1b3.jpg

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Новый мэр будет руководить Комсомольском-на-Амуре, им станет Дмитрий Заплутаев, действующий глава города не баллотировался на новый срок, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко. "Жорник Александр Викторович не участвовал, он стал депутатом законодательной думы Хабаровского края. На этих выборах участвовало пять кандидатов, действующий глава не баллотировался. Поэтому у города Комсомольска-на-Амуре новый глава. Им стал кандидат, выдвинутый политической партией "Единая Россия", Заплутаев Дмитрий Александрович, он в свою поддержку получил 43,77%", - сказал Кузьменко на пресс-конференции в понедельник. Второе место занял представитель ЛДПР Владимир Гинсбург. В его поддержку отдали свои голоса 26,23% избирателей. Третье место у Сергея Юганова. Он был выдвинут политической партией "Справедливая Россия" (13,99%). Менее 10% получили еще два кандидата. Это Роман Кверенк от партии КПРФ (5,35%) и еще один коммунист - Станислав Шуваев (4,08%). Александр Жорник в сентябре 2019 года был избран главой Комсомольска-на-Амуре. Член партии ЛДПР. Он в своем Telegram поблагодарил жителей города за поддержку его кандидатуры на выборах депутатов в краевой парламент (округ № 21). "Хочу заверить, что на новом посту буду и дальше все свои знания, весь свой опыт направлять на благо комсомольчан, работать для Комсомольска-на-Амуре. Остаюсь в команде Комсомольска-на-Амуре. И ещё, до официального вступления в должность вновь избранного главы города буду честно исполнять свои прежние обязанности, манкировать ими не буду", - заключил Жорник. За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали, по данным Кузьменко, 314,110 тысячи жителей Хабаровского края - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладают более 900 тысяч жителей региона. В регионе проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") победил с 81,03% голосов (254,245 тысячи человек) в борьбе с тремя другими кандидатами на пост губернатора.

https://ria.ru/20240909/bratsk-1971534225.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971519834.html

https://ria.ru/20240909/turchak-1971527029.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, лдпр, справедливая россия