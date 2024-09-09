https://ria.ru/20240909/matytsin-1971509190.html

Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов

Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов

Бывший министр спорта Олег Матыцин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 68,01% голосов после обработки 100% РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:10

2024-09-09T06:10

2024-09-09T06:10

брянская область

олег матыцин

госдума рф

единая россия

кпрф

выборы в россии — 2024

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924583229_0:193:2986:1872_1920x0_80_0_0_fe23524ff5c33a622ef20000a468d927.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 68,01% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Матыцин ("Единая Россия") набирает 68,01% голосов. Андрей Архицкий (КПРФ) набирает 12,21% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,76% голосов.

https://ria.ru/20240909/abramchenko-1971499039.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, олег матыцин, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика