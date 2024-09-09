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Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов
Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов
Бывший министр спорта Олег Матыцин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 68,01% голосов после обработки 100% РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:10
2024-09-09T06:10
2024-09-09T06:10
брянская область
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 68,01% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Матыцин ("Единая Россия") набирает 68,01% голосов. Андрей Архицкий (КПРФ) набирает 12,21% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,76% голосов.
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брянская область, олег матыцин, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика
Брянская область, Олег Матыцин, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024, Политика
Матыцин набрал на довыборах в ГД в Брянской области 68,01 процента голосов
ЦИК: Матыцин побеждает на довыборах в Госдуму в Брянской области с 68,01%