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Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024
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16:46 09.09.2024 (обновлено: 16:54 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971650429.html
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана на саммит БРИКС в Казани, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что он... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:46
2024-09-09T16:54
в мире
россия
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казань
брикс
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана на саммит БРИКС в Казани, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что он обсудил с бен Сальманом подготовку к проведению саммита."Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту, и я уверен, что это будет успешное мероприятие", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован на 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20240907/dogovor-1971330532.html
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в мире, россия, саудовская аравия, казань, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС

Лавров: наследного принца Саудовской Аравии пригласили на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана на саммит БРИКС в Казани, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что он обсудил с бен Сальманом подготовку к проведению саммита.
"Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту, и я уверен, что это будет успешное мероприятие", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
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Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован на 22-24 октября в Казани.
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